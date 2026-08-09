o que os números realmente dizem; ASSISTA AO VIDEOCAST

Erik Figueiredo, economista, entrevistado no Mercado em Movimento desta semana – Foto: Divulgação.

Em ano eleitoral, discutir economia vai muito além da escutar promessas. Entender os indicadores, os desafios estruturais e as políticas públicas necessárias é essencial para avaliar os caminhos do desenvolvimento da Paraíba.

No novo episódio do Mercado em Movimento, conduzido por Plínio Almeida, o convidado é o economista paraibano Erik Figueiredo, um dos principais especialistas brasileiros em desenvolvimento regional. Ex-presidente do Ipea, atual diretor-executivo do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB) e pós-doutor em Economia pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, Figueiredo compartilha uma análise aprofundada sobre a realidade econômica do estado.

Plínio Almeida e Erik Figueiredo no Videocast Mercado em Movimetno – Foto: Divulgação.

Durante a conversa, o economista interpreta indicadores, discute os desafios que ainda limitam o crescimento da Paraíba e aponta temas que, na avaliação dele, precisam ganhar espaço na agenda pública para estimular o desenvolvimento de todas as regiões, com geração de riqueza, empregos e oportunidades.

O episódio também aborda temas polêmicos, como o paradoxo de termos uma política fiscal equilibrada, com caixa bilionário e, ao mesmo tempo, mais de metade da população na pobreza. A conversa ajuda você a compreender como ler os números da economia paraibana e por que esses dados são fundamentais para entender o presente e planejar o futuro do estado.

Assista ao episódio completo do Mercado em Movimento no vídeo abaixo e acompanhe também nossos conteúdos nas redes sociais e nas principais plataformas de podcast.