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Mulher é presa após esfaquear a própria mãe em Cabo Branco, em João Pessoa

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Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ewerton Correia

Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (3), por suspeita de esfaquear a mãe no bairro de Cabo Branco, em João Pessoa. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a suspeita teria atacado a própria mãe por se encontrar em estado de surto.

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A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece internada em estado grave, segundo a unidade de saúde.

Após a prisão, a suspeita foi levada ao Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM), onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.

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