Leo Bezerra dá posse a novos agentes e reforça mobilidade durante aniversário de João Pessoa

O prefeito Leo Bezerra deu posse, nesta terça-feira (4), a nove novos agentes de mobilidade urbana, ampliando para 107 o número de aprovados no último concurso já nomeados pela Prefeitura de João Pessoa. Os profissionais começam a atuar nesta quarta-feira (5), reforçando a operação de trânsito durante as comemorações pelos 441 anos da Capital, especialmente nos shows de Roupa Nova e Fábio Jr., no Busto de Tamandaré.

O ato de posse aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde o gestor afirmou que a nomeação atende as necessidades da cidade. O prefeito deu boas-vindas aos agentes e pediu que sigam a orientação de atender a população de forma humanizada.

“À medida que as necessidades surgem, realizamos os concursos públicos, prezando sempre pela excelência e pela qualidade na prestação de serviços a todos os cidadãos. A única solicitação que faço a vocês, diante da responsabilidade que assumem, é que tratem as pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Pratiquem a empatia, coloquem-se no lugar daqueles que os procuram e busquem compreender como podem auxiliá-los da melhor forma”, orientou o prefeito.

Curso de formação – Os agentes concluíram o curso de formação, com aulas teóricas e práticas de matérias para o ordenamento do trânsito, transporte público e segurança viária. Eles também receberam instruções sobre legislação de trânsito, ética no serviço público, técnicas operacionais, abordagem cidadã e demais conteúdos práticos, incluindo simulações em campo, focando na atuação preventiva, educativa, fiscalização e, quando necessário, também punitiva.

“Seguimos a recomendação do prefeito Leo de tratar o próximo como a nós mesmos, diretriz que adotamos como meta na Semob, tanto no atendimento ao público quanto na relação com nossos servidores. É gratificante presenciar pais e mães de família, que tanto se dedicaram aos estudos, realizarem o sonho de tomar posse em seus cargos”, afirmou o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio HBE.

Entre os novos agentes, Jonatan José agradeceu a oportunidade de servir a população e disse que a nomeação reconhece o esforço durante a preparação para o concurso e na formação. “É gratificante perceber que fomos lembrados e valorizados enquanto agentes. Estamos plenamente preparados para servir à população com urbanidade, respeito e dedicação, contando com o amparo divino para darmos início às nossas atividades”, afirmou.