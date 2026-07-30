Projeto Cuidar Integral amplia atendimento e passa a contemplar colaboradores do turno da noite

O Projeto Cuidar Integral, desenvolvido pelo Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) para promover saúde e qualidade de vida aos colaboradores, entra em uma nova fase. A partir de agora, a iniciativa passa a oferecer acompanhamento nutricional também aos profissionais do turno da noite, ampliando o acesso ao serviço e fortalecendo as ações de promoção da saúde dentro da instituição.

A nutricionista responsável pelo projeto, Maja Lima, destaca que a proposta busca incentivar mudanças de hábitos e promover mais qualidade de vida aos colaboradores, refletindo diretamente na assistência prestada aos pacientes. “Os resultados foram muito além do que esperávamos. Tivemos uma adesão expressiva e acompanhamos mudanças importantes na saúde, na disposição e na qualidade de vida dos colaboradores. Quando cuidamos de quem cuida, fortalecemos toda a assistência oferecida aos nossos pacientes”, ressaltou.

Entre as histórias de transformação está a da assistente administrativa Patrícia Moreira, de 46 anos, que já eliminou 14 quilos com o acompanhamento nutricional. “Hoje eu chego ao trabalho com disposição, durmo melhor e aprendi a cuidar da minha alimentação. Antes, eu começava um processo e desistia. Hoje eu não quero mais parar. Esse projeto mudou a minha vida”, afirmou.

Com a ampliação do atendimento para o turno da noite, o Hospital Municipal Santa Isabel reforça o compromisso de cuidar da saúde e do bem-estar de seus colaboradores, garantindo que um número cada vez maior de profissionais tenha acesso às ações de promoção da saúde.

Projeto – Implantado em 2025, o projeto nasceu a partir de uma pesquisa realizada com cerca de 400 colaboradores, que identificou um perfil preocupante, com casos de excesso de peso, doenças crônicas, altos níveis de estresse e hábitos que comprometiam a saúde. Desde o início, a iniciativa contou com o apoio da gestão do Hospital Santa Isabel, que já incentivava ações voltadas ao cuidado com a saúde dos colaboradores por meio da oferta de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Com a implantação do acompanhamento nutricional, inicialmente destinado aos casos prioritários, o projeto ganhou força, registrou grande adesão e resultados expressivos, motivando sua expansão.