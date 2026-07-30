UP homologa Yuri Ezequiel ao Governo da Paraíba e oficializa chapas para Senado, Câmara e ALPB

Rafaella Meira Prado/UP

O partido Unidade Popular (UP) homologou em convenção partidária, nesta quarta-feira (29), o nome do advogado e assessor sindical Yuri Ezequiel como candidato ao Governo da Paraíba e de Carminha Lourenço, militante do movimento por moradia e vendedora ambulante, para a vice na chapa. É a primeira candidatura para a vaga referendada para as eleições deste ano.

Ao Conversa Política, Yuri afirmou que a expectativa da legenda é iniciar a campanha apresentando um programa socialista de esquerda para o estado.

Segundo o candidato, a prioridade será defender o fortalecimento do serviço público, a valorização dos servidores e a realização de concursos públicos. Ele também afirmou que pretende propor políticas voltadas à geração de emprego e renda, além de defender um Estado com maior protagonismo econômico e revisar a política de incentivos fiscais concedidos a empresas.

“Queremos que as riquezas da Paraíba sejam destinadas ao povo paraibano e construir um governo popular e socialista no estado”, afirmou.

Candidaturas ao Senado e proporcionais

Além da disputa pelo Governo do Estado, a UP oficializou as candidaturas de Rosilene Santana e João Batista ao Senado. De acordo com o partido, a chapa defenderá pautas como o enfrentamento à violência contra as mulheres, a moradia popular e a reforma urbana.

A convenção reuniu militantes e representantes de movimentos populares, sindicais e da juventude. A legenda também homologou candidaturas a deputado federal de Isabele do Correnteza e Jonas Souza. Para deputado estadual, foram referendados os nomes de Vitoria Ohara, Prof. Cleber Gordiano e Jozivan Antero.

Segundo a UP, as candidaturas proporcionais terão como principais bandeiras o fim da escala de trabalho 6×1, a valorização do serviço público, a defesa da cultura, da educação e da juventude. Os candidatos são de municípios da Região Metropolitana de João Pessoa, Campina Grande e Patos.

Perfil

Natural de João Pessoa, Yuri Ezequiel tem 32 anos, é advogado e assessor sindical. Em 2024, disputou a Prefeitura da Capital pela UP e obteve 2.237 votos, o equivalente a 0,54% dos votos válidos no primeiro turno.