Projeto Feira Móvel reúne expositores para fortalecer a economia criativa em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizou, nesta quarta-feira (29), a reunião mensal de avaliação e planejamento do projeto Feira Móvel. O encontro aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e contou com a presença de cerca de 120 empreendedores que trabalham para fortalecer a economia criativa da cidade.

Os principais temas tratados na reunião foram: avaliação e agradecimentos pela comemoração de um ano da Feira Móvel, após a reformulação do projeto; sobre locais onde não será possível realizar novas edições; a conclusão das inscrições para novos expositores e como serão selecionados; a expansão da Feira Móvel, prevista para o mês de outubro; os critérios e revezamento para participar das edições atuais; entre outros temas.

As inscrições para novos expositores terminaram no último dia 15 de julho. Segundo a coordenadora do projeto, Thayara Ferreira, hoje são mais de 400 expositores aguardando o processo de curadoria, para saber se foram aprovados no projeto. “Acredito que até o dia 15 de setembro daremos esse retorno para eles, marcando uma reunião para informar toda a parte de regras e normas. E a partir do mês de outubro eles já começam a fazer parte do projeto, trabalhando”, explicou.

Critérios para seleção – Para participar da Feira Móvel, o primeiro critério é não ser um produto comprado para revenda. Logo, estão aptos ao processo de seleção os empreendedores que fazem parte dos seguintes segmentos: gastronomia; agricultura familiar – frutas, verduras, raízes, hortaliças; carnes e queijos; mel e cereais; artesanato; moda sustentável; e brinquedos educativos. Haverá prioridade na seleção para as pessoas com deficiência, além de pais e mães atípicas.

Expansão – A coordenação da Feira Móvel está dialogando com outras secretarias municipais para abrir mais oportunidades e outras propostas de feira, não só com tenda. “Vamos tentar fazer algo mais aberto, a céu aberto, valorizando mais a área da gastronomia, trazendo cultura para a cidade. Então, estamos nesses diálogos finais para que a gente consiga colocar tudo em prática. Principalmente, garantindo a segurança, não só dos expositores, mas de toda a população”, disse Thayara Ferreira.

Expectativas – Para o mês de agosto, as maiores expectativas são: a semana do Dia dos Pais e as feiras no Busto de Tamandaré. “Durante a reunião de hoje fizemos um reforço referente a todas as regras, e estaremos trabalhando, já a partir da primeira semana de agosto, com expectativa de fazer edições mais voltadas, realmente, para o público masculino, com artesanato, agricultura e moda sustentável”, destacou a coordenadora.

Locais das feiras – Atualmente, as edições do projeto acontecem em sete bairros de João Pessoa: Centro, Bessa, Bairro dos Estados, Altiplano, Bancários, Brisamar e Tambaú. A partir do mês de outubro, outros bairros devem ser contemplados, após a seleção dos novos expositores. Vale salientar que a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza, gratuitamente, toda a parte estrutural para as edições da Feira Móvel, incluindo mesas, cadeiras, tendas, pavilhões e energia elétrica.