SabaTEENa 2026: representantes de pré-candidatos conhecem regras e participam de sorteio – Foto: TV Cabo Branco.

Representantes dos pré-candidatos ao Governo da Paraíba de partidos com representação no Congresso Nacional participaram, nesta quarta-feira (29), de uma reunião promovida pela Rede Paraíba para conhecer as regras e a dinâmica da SabaTEENa 2026. Durante o encontro, também foram realizados os sorteios que definiram o posicionamento dos candidatos no palco e a ordem de respostas nas três rodadas de perguntas.

A SabaTEENa será realizada no dia 19 de agosto, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), em Campina Grande. O projeto integra a cobertura das Eleições 2026 da Rede Paraíba e promove um encontro entre jovens eleitores e os principais candidatos ao Governo do Estado.

Esta será a quarta edição da iniciativa, que busca aproximar os estudantes do debate político e estimular a participação cidadã por meio de perguntas elaboradas pelos próprios jovens sobre temas de interesse da sociedade.

“Alguns que vão votar pela primeira vez junto com candidatos que precisam conversar e dialogar com esse eleitorado, uma fatia importante. E eles vão discutir sobre os nossos problemas e falar principalmente das soluções. É o jovem como ator político, que consegue, a partir dessa vivência com os candidatos, perceber a importância que eles têm para o futuro do estado“, disse o editor-geral de jornalismo da Rede Paraíba.

Durante a reunião, representantes dos pré-candidatos também destacaram a importância da iniciativa como um espaço democrático para apresentação de propostas e para o diálogo direto com os estudantes.

Para o representante do candidato Cícero Lucena (MDB), Joilton Costa, a iniciativa é importante para os candidatos falarem diretamente com os jovens.

“Parabenizar a iniciativa da Rede Paraíba pela oportunidade dos candidatos de falarem diretamente com os jovens. Nesse caso os estudantes de Campina Grande representante os jovens de toda Paraíba“, disse.

Já o representante do candidato Efraim Filho (PL), Fábio Rocha, ressaltou que o encontro vai servir como uma forma de sondar o que os estudantes pensam e as demandas deles.

“Para saber o que os estudantes pensam, para saber a forma como o candidato se comporta diante dos estudantes e essa perspectiva todas as candidaturas recebem de bom grado“, disse.

Representante do candidato Olimpio Rocha (PSOL), Ulisses Barbosa, falou que os jovens podem formular as perguntas e que isso é importante para a democracia.

“A Sabateena é uma oportunidade para os políticos se apresentem e coloquem ali suas ideias, e principalmente escutem a juventude, eles vão formular as perguntas. É um momento bacana, muito importante para a democracia”.

Assim como nas eleições de 2022 e 2024, a SabaTEENa será transmitida ao vivo pelo canal do Jornal da Paraíba no YouTube.

Durante cerca de duas horas de evento, os candidatos responderão a perguntas formuladas pelos estudantes sobre temas como educação, saúde, segurança pública, meio ambiente e desenvolvimento da Paraíba. A proposta é oferecer aos jovens eleitores a oportunidade de conhecer e comparar as ideias dos candidatos em um ambiente voltado ao debate e à participação cidadã.