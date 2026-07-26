Criança de 5 anos morre após se afogar em piscina em Sapé

Criança morre afogada em piscina em Sapé; vítima tinha 5 anos | Foto: Arquivo. Foto: TV Cabo Branco/Reprodução

Uma criança de cinco anos morreu afogada em uma piscina na quinta-feira (23) em Sapé. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu enquanto a criança estava em um momento de lazer.

De acordo com os bombeiros, a mãe do menino chegou à Companhia Independente de Bombeiro Militar de Sapé com ele já inconsciente e relatou o que havia acontecido. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros com ventilação mecânica.

A criança chegou a ser levada para o Hospital Sá Andrade também em Sapé, em uma ambulância. A morte foi confirmada pouco tempo depois.

A vítima foi identificada por Kaick Martins, de cinco anos. De acordo com a Polícia Civil, a mãe dele e outra pessoa que estava no local do afogamento foram ouvidas e liberadas.

Ainda segundo a polícia, as primeiras investigações indicam que o acidente foi uma fatalidade. O caso deve seguir em investigação pela Polícia Civil.

A Secretaria de Saúde de Sapé, por meio das redes sociais da prefeitura da cidade, publicou uma nota lamentando a morte da criança.