Bruno tentou retomar PL para base, mas Bolsonaro manteve partido com Artur Bolinha

Artur Bolinha é mais um pré-candidato a entrar na disputa eleitoral em Campina Grande. (Divulgação / Arquivo)

Essa semana uma comitiva de aliados do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), esteve em Brasília com uma missão: convencer a cúpula do PL para trazer o partido de volta para a base do prefeito – ajudando no projeto de reeleição.

Depois de reuniões com o presidente nacional da legenda, Waldemar da Costa Neto, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi batido o martelo mais uma vez.

Os dois decidiram que o PL continuará em Campina com a pré-candidatura do Novo, do empresário Artur Bolinha.

A definição tem um olhar sobre o cenário eleitoral do Estado. É que além do fortalecimento do grupo em Campina, busca-se ampliar a munição para as disputas em João Pessoa, com Marcelo Queiroga; e em Cabedelo, com Walber Virgolino.

Nesses dois municípios não há reciprocidade do União Brasil, partido de Efraim Filho e de Bruno, com os bolsonaristas.

Os mais de R$ 5 milhões que podem ser usados na campanha em Campina também pesaram. Os recursos, com uma chapa raiz, estarão à disposição de Bolinha e do tempo de televisão generoso do PL.

Bolinha ficou animado com o desfecho. Queiroga em João Pessoa e Walber em Cabedelo também.