Ronaldinho Gaúcho encontra sósia paraibano durante festa em Sousa; veja vídeo

A passagem de Ronaldinho Gaúcho por Sousa, no Sertão da Paraíba, rendeu um encontro que repercutiu nas redes sociais. É que o ex-jogador da Seleção cumprimentou o sósia Lindomar Santos, mais conhecido como “Ronaldinho Paraíba”, que viralizou pela semelhança com o pentacampeão mundial.

+ Porteiro viraliza pela semelhança com Ronaldinho Gaúcho e vira sósia do ex-jogador

(Reprodução / Instagram)

O momento foi compartilhado quando Ronaldinho Gaúcho chegou na cidade para participar de uma vaquejada. Nas imagens, o ex-jogador é cumprimentado pelo sósia enquanto é cercado por fãs.

“Vamos considerar a primeira parte do encontro? Que venham próximas oportunidades. Ansioso por mais”, disse Lindomar Santos.

Veja vídeo:

Durante a programação em Sousa, Lindomar também protagonizou outro momento curioso ao surpreender o cantor Wesley Safadão. Depois de avistar o sósia, o artista chegou a se aproximar para cumprimentá-lo, impressionado com a semelhança física.

Quem é Ronaldinho Paraíba?

Morador de João Pessoa e natural de São Luís (MA), Lindomar trabalha como porteiro e passou a investir na carreira de sósia após viralizar nas redes sociais.

Lindomar, conhecido como ‘Ronaldinho Paraíba’. (Foto: Foto: Reprodução/Redes sociais)

As primeiras comparações com Ronaldinho surgiram ainda em 2016, mas foi apenas em 2025 que a semelhança ganhou grande repercussão na internet, levando-o a criar o personagem “Ronaldinho Paraíba” para participar de eventos e ações promocionais.

Ronaldinho Paraíba trabalha como porteir. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A visita de Ronaldinho Gaúcho na Paraíba ocorre poucos dias após sua participação no show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. Além da agenda ligada ao futebol, o ex-jogador também faz presença em grandes eventos.

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