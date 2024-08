Quais filmes vão passar SÁBADO (03/08) na Globo? SESSÃO DE SÁBADO, CORUJÃO E SUPERCINE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 03/08/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sábado, 03/08/2024

04:00 Olimpíadas de Paris 2024

08:00 É de Casa

08:40 Olimpíadas de Paris 2024

13:00 Jornal Hoje

13:30 Olimpíadas de Paris 2024

17:30 Caldeirão Com Mion

18:30 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:25 Família é Tudo

20:00 Jornal Nacional

20:35 Renascer

21:10 Futebol

23:30 Central Olímpica

23:55 Altas Horas

01:20 Supercine – Todas As Canções De Amor

03:05 Família é Tudo

03:35 Comédia Na Madruga I

“Todas As Canções De Amor”: Um Encontro Através da Música

Neste sábado, dia 03 de agosto de 2024, o Supercine apresenta o filme brasileiro “Todas As Canções De Amor”, dirigido por Joana Mariani e estrelado por Julio Andrade, Luiza Mariani, Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso. O longa, lançado em 2018, é um romance que explora as conexões humanas e as memórias evocadas pela música.

**Sinopse e Temática**

A trama gira em torno de Chico (Julio Andrade) e Ana (Luiza Mariani), um casal que, ao se mudar para um novo apartamento, encontra uma fita cassete antiga com canções de amor. A fita foi gravada por Clarisse (Marina Ruy Barbosa) para seu marido Daniel (Bruno Gagliasso) anos antes. Ao escutarem as músicas, Chico e Ana começam a refletir sobre seu próprio relacionamento, enquanto as canções e as vozes de Clarisse e Daniel transportam o espectador para momentos significativos da vida dos dois casais.

**Conexão Através da Música**

O filme utiliza a trilha sonora como um elemento narrativo central, permitindo que as histórias dos casais se entrelacem e revelem sentimentos profundos. As canções não só evocam nostalgia, mas também funcionam como um catalisador para as personagens explorarem seus próprios sentimentos e questões relacionais. A música atua como uma ponte temporal e emocional, conectando vidas diferentes através de uma experiência universal de amor e memória.

**Elenco e Direção**

Com um elenco de destaque, incluindo grandes nomes do cinema brasileiro, “Todas As Canções De Amor” é uma obra sensível e introspectiva. A direção de Joana Mariani e o roteiro bem construído capturam de forma poética os altos e baixos dos relacionamentos amorosos, bem como a beleza das pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas.

**Conclusão**

“Todas As Canções De Amor” é um convite a mergulhar nas emoções e nas lembranças que a música pode trazer. É um filme para aqueles que apreciam histórias sensíveis sobre o amor e as conexões humanas. Não perca esta bela obra cinematográfica no Supercine.

Para saber mais sobre o filme e acompanhar sua exibição, fique atento à programação da TV Globo.

Programação de Sábado, 03/08/2024 na TV Globo

O sábado na TV Globo será repleto de atrações especiais, incluindo esportes, entretenimento e muita emoção. Confira a programação completa:

**04:00 – Olimpíadas de Paris 2024**

A madrugada começa com mais uma transmissão das Olimpíadas de Paris 2024, destacando as competições que ocorrem na capital francesa. Os telespectadores poderão acompanhar performances incríveis e torcer pelos atletas brasileiros.

#### **08:00 – É de Casa**

O programa matinal traz um mix de entretenimento, dicas de moda, culinária e entrevistas. Uma ótima opção para quem quer começar o dia com informações úteis e boa companhia.

**08:40 – Olimpíadas de Paris 2024**

A cobertura dos Jogos Olímpicos retorna com mais eventos ao vivo, mostrando o melhor do esporte mundial. É uma oportunidade de ver grandes momentos e conquistas dos atletas.

**13:00 – Jornal Hoje**

O telejornal traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens aprofundadas e análise dos fatos mais relevantes do dia.

**13:30 – Olimpíadas de Paris 2024**

Mais uma entrada ao vivo nas Olimpíadas, com destaque para as competições da tarde. Os espectadores podem acompanhar de perto o desempenho dos atletas e torcer pelo Brasil.

**17:30 – Caldeirão Com Mion**

O apresentador Marcos Mion comanda o programa, que mistura diversão, música e quadros interativos com a participação do público. Uma atração ideal para toda a família.

#### **18:30 – No Rancho Fundo**

O drama rural continua com seus emocionantes enredos e personagens carismáticos. A novela traz histórias de amor, intrigas e disputas familiares em um ambiente campestre.

#### **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

O noticiário local traz as principais informações e acontecimentos da região, com reportagens e análises.

#### **19:25 – Família é Tudo**

O programa explora a importância das relações familiares, abordando temas como amor, união e desafios. É uma série que emociona e faz refletir sobre a vida em família.

#### **20:00 – Jornal Nacional**

O principal telejornal do país traz uma cobertura abrangente dos fatos mais importantes do Brasil e do mundo, com reportagens especiais e análises aprofundadas.

**20:35 – Renascer**

A novela das nove continua a cativar o público com sua trama cheia de reviravoltas, personagens complexos e temas relevantes. Nesta fase, os telespectadores podem esperar emoções fortes e surpresas.

**21:10 – Futebol**

A noite de sábado é de futebol na Globo, com a transmissão de um jogo importante. Torcedores de todo o país se reúnem para acompanhar o espetáculo esportivo.

#### **23:30 – Central Olímpica**

Um resumo dos principais acontecimentos do dia nas Olimpíadas, com destaques das competições e entrevistas com atletas e especialistas.

#### **23:55 – Altas Horas**

Serginho Groisman recebe convidados especiais em um programa que mistura entrevistas, música e entretenimento. Uma opção para quem gosta de conversas interessantes e performances ao vivo.

**01:20 – Supercine – Todas As Canções De Amor**

O filme brasileiro “Todas As Canções De Amor” traz uma história romântica e tocante, onde a música desempenha um papel crucial na vida de dois casais. Um filme que promete emocionar e encantar.

#### **03:05 – Família é Tudo**

Mais uma exibição do programa, ideal para quem perdeu o episódio anterior ou quer revê-lo.

#### **03:35 – Comédia Na Madruga I**

O dia termina com um programa de comédia, trazendo esquetes e cenas engraçadas para garantir boas risadas antes de dormir.

Esta programação promete entreter e informar os telespectadores com uma variedade de conteúdos para todos os gostos. Não perca!