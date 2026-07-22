Dois homens são presos e jovem é apreendido durante operação da PM, em João Pessoa – Foto: Reprodução.

A Polícia Militar da Paraíba faz uma operação em bairros de João Pessoa, como Varadouro, Ilha do Bispo e Distrito Mecânico, na noite desta terça-feira (21), após a ação criminosa na região que resultou em uma troca de tiros entre policiais e suspeitos na semana passada. Duas pessoas foram presas e um jovem, que não teve a idade divulgada, foi apreendido até a última atualização desta reportagem.

Desde a troca de tiros, são quatro operações feitas na região. 11 suspeitos foram presos durante uma dessas ações, na madrugada desta terça, em João Pessoa e Bayeux.

Para a TV Cabo Branco, o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela área das ações, tenente-coronel Bruno, afirmou que a prisão do suspeito se deu em cumprimento de mandado por homicídio.

“Nós estamos com um cumprimento de mandado de prisão realizada aqui na região, um homicida foi tirado de circulação, capturado. Estamos com uma apreensão por tráfico de drogas também, um menor que estava traficando uma grande quantidade de entorpecentes, apreendido, e agora há pouco um homem foi preso com um revólver calibre 38, já responde por tráfico de drogas, homicídio“, disse.

A operação da Polícia Militar estava em andamento até a última atualização desta reportagem.

Presos em outra operação

Onze pessoas foram presas na noite desta segunda-feira (20) e madrugada desta terça-feira (21) durante uma operação da Polícia Militar em João Pessoa e Bayeux.

Segundo o tenente-coronel Bruno, em João Pessoa as prisões ocorreram no Bairro dos Novaes, no Cristo, nas Trincheiras e no Distrito Mecânico. Dos presos, cinco tinham mandados de prisão em aberto.

Com os presos de Bayeux, que foram quatro, a Polícia Militar apreendeu uma arma que pode ter sido utilizada na morte de quatro trabalhadores baianos que foram encontrados mortos em João Pessoa, em abril de 2026.

No total, foram apreendidas seis armas e um colete balístico. As prisões foram feitas pela equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar.