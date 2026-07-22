Sedest prorroga inscrições para 70 vagas do programa ‘Elas Lideram’

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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), em parceria com o Sebrae-PB, prorrogou as inscrições para o preenchimento de 70 vagas do programa ‘Elas Lideram’. O prazo se estende até o dia 24 deste mês e as interessadas podem se inscrever através do seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/QtGYTpEy2fZ9oHvY8.

O programa ‘Elas Lideram’ é voltado às mulheres (cis ou trans), que possuam um negócio em andamento, formal ou informal ou desejam desenvolver um negócio ou aprimorar seu empreendimento. As inscrições foram abertas no dia 30 de junho e, entre as exigências, estão: ser maior de 18 anos; residir no município de João Pessoa; ter habilidade mínima no uso de computador para aulas e mentorias online e disponibilidade para aulas presenciais e online. No ato da inscrição, a candidata deve apresentar o CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

“O propósito do programa ‘Elas Lideram’ é fortalecer a liderança feminina promovendo autonomia econômica, inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento de negócios liderados por mulheres”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, ressaltando que a Pasta oferece capacitação e qualificação técnica presencial e online; mentorias individuais e coletivas; acesso diferenciado ao microcrédito orientado ‘Eu Posso’ e formação de rede de mulheres empreendedoras.

A mentoria em empreendedorismo feminino terá como metodologia o Efeito Furação, desenvolvido pela “Be.Labs Aceleradora” e formação de rede de mulheres por meio da “Casa empreendedora HUB”. A capacitação será gratuita e os encontros serão realizados de forma híbrida, com alguns encontros presenciais à tarde na sede do Sebrae, no Bairro dos Estados.

A lista de aprovadas será publicada até o dia 17 de agosto de 2026 no site oficial da Prefeitura de João Pessoa e nas redes sociais. As selecionadas terão 48 horas (dois dias úteis) para confirmar participação via e-mail ou WhatsApp. As candidatas não aprovadas poderão se inscrever em futuros ciclos do programa.

O edital está disponível nos sites: https://sites.joaopessoa.pb.gov.br/saladoempreendedor/ e https://sites.joaopessoa.pb.gov.br/euposso/. Mais informações no e-mail: [email protected] (resposta em até 48 horas).