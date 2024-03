Pesquisa do Procon-JP para combustíveis registra litro da gasolina oscilando entre R$ 5,520 e R$ 5,700

O litro da gasolina comum está com os preços oscilando entre R$ 5,520 (Ferrari – Centro) e R$ 5,700 (Cruzeiro do Sul – Monsenhor Magno) para pagamento à vista, registra pesquisa comparativa para combustíveis realizada pelo Procon-JP no dia 13 de março em 109 postos da Capital. A diferença no preço do produto está em R$ 0,18, a média em R$ 5,655 e a variação em 3,3%. Clique aqui e confira a pesquisa.

A pesquisa mostra ainda, que em relação ao levantamento da semana passada, a gasolina subiu R$ 0,05 no menor preço e caiu R$ 0,07 no maior. Para pagamento no cartão, o litro do produto oscila entre R$ 5,520 e R$ 6,170.

A gasolina aditivada mantém o mesmo preço da pesquisa anterior: R$ 5,570 (Postos Expressão – Centro e Epitácio Pessoa – Tambauzinho), com o maior subindo de R$ 5,990 para R$ 6,020 (Maxi – Oitizeiro).

Álcool – O álcool também é outro combustível que registra leve queda em relação ao levantamento anterior no menor preço, saindo de R$ 3,690 para R$ 3,670 (Verão – Torre), com o maior se mantendo em R$ 4,090 (Almeida – Novais). O produto está com média de R$ 3,974, variação de 11,4% e diferença de R$ 0,42.

S10 – Quando comparado à semana passada, o levantamento atual mostra que o diesel S10 também teve queda no menor preço, passando de R$ 5,650 para R$ 5,640 (Expressão – Torre), com o maior se mantendo em R$ 6,190 (Select – Tambaú). A variação do produto está em 9,8%, a média em R$ 5,749 e a diferença em R$ 0,55.

Diesel comum – Quanto ao diesel comum, este manteve os mesmos preços nas duas pontas em relação o último dia 7, e está oscilando entre R$ 5,530 (Frei Damião – Ipês) e R$ 5,890 (FX – Bessa). A média no preço do produto está em R$ 5,694, a variação em 6,5% e a diferença em R$ 0,36.

GNV – O Procon-JP registra, ainda, que o Gás Natural Veicular (GNV) vem mantendo os mesmos preços nas duas pontas desde o inicio do ano e está sendo praticado entre R$ 4,450 (Posto Z – Jardim Cidade Universitária) e R$ 4,720 (11 postos). A pesquisa visitou 13 revendedores do produto que estavam em atividade no dia 13 de março.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br