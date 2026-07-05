Operação prende quatro suspeitos por roubo, receptação e ameaça em Bayeux

Operação Alvo Certo prende quatro suspeitos por roubo, receptação e ameaça em Bayeux. Reprodução / PMPB

Quatro pessoas foram presas suspeitas de roubo, receptação e ameaça, durante uma operação da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (3), em Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa.

As prisões fazem parte da segunda fase da operação Alvo Certo, realizada em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba.

Os mandados foram cumpridos nos bairros do Sesi, Brasília e Centro. Após a ação, os suspeitos foram encaminhados para a 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita, para os procedimentos legais.

A operação foi deflagrada na última quarta-feira (1º). Na primeira fase, seis pessoas já haviam sido presas por tráfico de drogas e homicídios, segundo a polícia. Durante aquela etapa, uma arma de fogo foi apreendida no endereço de um dos alvos.