onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
A Copa do Mundo entra na fase de oitavas de final, e a seleção brasileira segue em busca do hexacampeonato. O próximo desafio será diante da Noruega, em um confronto que vale vaga nas quartas de final. Além da classificação, o Brasil tenta quebrar um tabu: a equipe norueguesa é a única seleção que o Brasil não conseguiu derrotar. A partida será disputada neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Na fase de 16 avos, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e manteve a invencibilidade no Mundial. Os japoneses abriram o placar no primeiro tempo com Sano, mas Casemiro empatou logo no início da etapa final. Quando a partida se encaminhava para a prorrogação, Gabriel Martinelli marcou o gol da classificação brasileira. Apesar da vitória, a equipe sofreu uma baixa importante: Lucas Paquetá teve uma lesão muscular e não deve voltar a atuar nesta Copa do Mundo.
A Noruega, por sua vez, garantiu a classificação ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1. Nusa abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Diallo empatou para os africanos na etapa complementar. Aos 41 minutos, Haaland marcou o gol da vitória norueguesa, chegou ao quinto na Copa do Mundo e confirmou a vaga nas oitavas de final.
Data, horário e local de Brasil x Noruega
- Dia: 5 de julho (domingo)
- Hora: 17h
- Local: MetLife Stadium
Transmissão de Brasil x Noruega
- Onde assistir: a partida terá transmissão da TV Globo e do SBT na TV aberta. No SporTV na TV por assinatura, e dos canais da ge TV e da CazéTV no YouTube.
- Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da partida, o ge iniciará a cobertura em tempo real, com atualização de todos os detalhes e lances do confronto. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.
Prováveis escalações
- Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Rayan. Técnico: Carlo Ancelotti.
- Noruega: Nyland; Pedersen, Kristoffer Ajer, Heggem e David Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Sorloth e Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
Arbitragem
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
- Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
- Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- 4º árbitro: Said Martinez (Honduras)
- VAR: não divulgado.
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