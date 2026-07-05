Inmet alerta para chuva intensa em cidades do Nordeste e do Norte

Por MRNews



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (4) um alerta amarelo de chuvas intensas para diversas cidades localizadas nos estados do Ceará, da Paraíba, do Piauí, do Maranhão e do Rio Grande do Norte. O alerta amarelo é o de menor gravidade utilizada pelo Inmet e indica situação de perigo potencial.

O alerta vale para todo este sábado e indica que o acumulado de chuvas para o período pode ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Também foi emitido alerta amarelo de chuvas intensas para diversas cidades localizadas na Região Norte do país, nos estados de Roraima, Pará, Amapá e Amazonas.

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Queda de temperatura

Já para os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná, o Inmet emitiu alerta amarelo para queda de temperatura. Segundo o instituto, as temperaturas podem cair entre 3 e 5 graus (°C).

Na capital paulista, a temperatura máxima hoje não deve passar dos 17°C e a mínima é estimada em 13°C à noite. Por causa disso, a Defesa Civil da Cidade de São Paulo decretou estado de atenção para baixas temperaturas.

O Inmet também emitiu alerta amarelo para declínio de temperatura nos estados de Rondônia, do Amazonas, de Mato Grosso e do Acre.

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