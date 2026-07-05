PF investiga suspeito de armazenar conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil, em Triunfo

Mandado fez parte da primeira fase da operação Sentinela do Sertão.. Reprodução/Governo Federal

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (3), um mandado de busca e apreensão em Triunfo, no Sertão da Paraíba, contra um suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infanto-juvenil.

A ação fez parte da primeira fase da operação Sentinela do Sertão. O mandado foi expedido pela Vara Regionalizada de Garantias da Comarca de Patos/PB, com o objetivo de localizar e apreender computadores, aparelhos celulares e outros dispositivos que possam conter elementos relevantes para a investigação.

O investigado poderá responder, em tese, pelo crime de aquisição, posse ou armazenamento de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena é de um a quatro anos de reclusão e multa.