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Quarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativos

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Por MRNews

O Brasil enviou nesse domingo (28) um quarto avião com ajuda humanitária para a Venezuela, que sofre com a destruição provocada por dois grandes terremotos seguidos.

O novo voo levou 35 bombeiros de São Paulo e Minas Gerais para a cidade de La Guaira, epicentro dos abalos e região mais afetada. Eles vão ajudar no resgate às vítimas.

O voo partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

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Segundo o balanço mais recente das autoridades venezuelanas, o número de mortos já chegou a 1.450. Dois deles são brasileiros, segundo o Itamaraty. Já os feridos passam de 3 mil pessoas.

Esses números ainda podem aumentar, à medida que as equipes avançam na busca de pessoas que seguem desaparecidas. 

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, foram seguidos de cerca de 20 réplicas, e  provocaram destruição e desabamentos, na capital Caracas e várias outras cidades. 

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