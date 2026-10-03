sábado, outubro 3, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Prefeitura inicia semana realizando serviços da operação tapa-buraco em mais de 30 bairros de João Pessoa

admin1

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), dá continuidade aos serviços de manutenção e inicia a semana executando a operação tapa-buraco em 36 bairros da Capital. A ação é realizada diariamente atendendo as demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

Nesta segunda-feira (29), a operação tapa-buraco passará pelas seguintes localidades: Geisel, José Américo, Água Fria, Colibris, Bancários, Mangabeira, Funcionários, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Castelo Branco, Jardim São Paulo, Jardim Cidade Universitária, Portal do Sol, Jaguaribe, Gramame, João Paulo II, Cuiá, Muçumagro, Cristo, Paratibe, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Alto do Céu, Bairro dos Estados, Tambiá, Grotão, Ernani Sátiro, Planalto da Boa Esperança, Valentina, Jardim Veneza, Costa e Silva, Oitizeiro, Cruz das Armas, Alto do Mateus e Torre.

Para fazer o mapeamento das vias que precisam receber a operação, a Seinfra conta com um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade. Dessa forma, se gera automaticamente a demanda para a execução do serviço, que é incluída na programação diária.

A Seinfra também executa, nesta segunda-feira, em diversos pontos da cidade, serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, adequação de linha d’água e extensão de rede.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Você pode gostar também

Essa foi a decisão tomada por Netinho após a volta do câncer

admin1

Cícero resiste entre independentes e com menor renda e perde força entre jovens

admin1

Efraim reage entre jovens e eleitores com ensino superior

admin1