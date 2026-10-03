Prefeitura inicia semana realizando serviços da operação tapa-buraco em mais de 30 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), dá continuidade aos serviços de manutenção e inicia a semana executando a operação tapa-buraco em 36 bairros da Capital. A ação é realizada diariamente atendendo as demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

Nesta segunda-feira (29), a operação tapa-buraco passará pelas seguintes localidades: Geisel, José Américo, Água Fria, Colibris, Bancários, Mangabeira, Funcionários, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Castelo Branco, Jardim São Paulo, Jardim Cidade Universitária, Portal do Sol, Jaguaribe, Gramame, João Paulo II, Cuiá, Muçumagro, Cristo, Paratibe, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Alto do Céu, Bairro dos Estados, Tambiá, Grotão, Ernani Sátiro, Planalto da Boa Esperança, Valentina, Jardim Veneza, Costa e Silva, Oitizeiro, Cruz das Armas, Alto do Mateus e Torre.

Para fazer o mapeamento das vias que precisam receber a operação, a Seinfra conta com um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade. Dessa forma, se gera automaticamente a demanda para a execução do serviço, que é incluída na programação diária.

A Seinfra também executa, nesta segunda-feira, em diversos pontos da cidade, serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, adequação de linha d’água e extensão de rede.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.