CBN estreia série “Jingles Vencedores” sobre a evolução das campanhas na PB

CBN Paraíba inicia cobertura das Eleições 2026 com análises, sabatinas e série sobre governadores – Foto:. Gustavo Demétrio

A CBN Paraíba estreia, na segunda-feira (06/07) a série especial Jingles Vencedores: os clássicos que marcaram as eleições na Paraíba, com músicas que marcaram gerações de eleitores e ajudaram a construir a memória política do estado.

Dividida em três episódios, a produção será veiculada no CBN João Pessoa, sempre às 10h30 da manhã, entre os dias 6 e 8 de julho, faltando pouco de um mês para o início oficial da campanha eleitoral deste ano.

O conteúdo integra a cobertura especial da rádio para as Eleições de 2026.

A série percorre desde os primeiros jingles gravados em discos de vinil até as novas tecnologias que começam a transformar a comunicação eleitoral, como a Inteligência Artificial, mostrando que a busca por uma melodia capaz de conquistar o eleitor continua sendo um dos principais desafios das campanhas.

Série com três episódios

O primeiro episódio aborda a relação entre os jingles e a memória afetiva dos eleitores, mostrando como algumas canções sobreviveram às campanhas e permaneceram vivas no imaginário popular por décadas.

O segundo capítulo acompanha a profissionalização do marketing político e a transformação dos jingles em instrumentos cada vez mais sofisticados de comunicação eleitoral e pela segmentação das mensagens para públicos específicos.

Já o terceiro e último episódio discute os impactos das redes sociais, das plataformas digitais e das novas tecnologias sobre a propaganda eleitoral e sobre a produção das músicas eleitorais, trazendo uma reflexão sobre o futuro das campanhas.

Ao longo da série, os ouvintes poderão revisitar jingles históricos de diferentes períodos da política paraibana e acompanhar entrevistas com publicitários, marqueteiros e até artistas e profissionais que participaram da criação de campanhas marcantes no estado.

As reportagens são assinadas pelo colunista político Felipe Nunes, com edição de áudio de André Bezerra.