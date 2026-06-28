domingo, junho 28, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

CBN estreia série “Jingles Vencedores” sobre a evolução das campanhas na PB

admin1

CBN Paraíba inicia cobertura das Eleições 2026 com análises, sabatinas e série sobre governadores – Foto:. Gustavo Demétrio

A CBN Paraíba estreia, na segunda-feira (06/07) a série especial Jingles Vencedores: os clássicos que marcaram as eleições na Paraíba, com músicas que marcaram gerações de eleitores e ajudaram a construir a memória política do estado.

Dividida em três episódios, a produção será veiculada no CBN João Pessoa, sempre às 10h30 da manhã, entre os dias 6 e 8 de julho, faltando pouco de um mês para o início oficial da campanha eleitoral deste ano.

O conteúdo integra a cobertura especial da rádio para as Eleições de 2026.

A série percorre desde os primeiros jingles gravados em discos de vinil até as novas tecnologias que começam a transformar a comunicação eleitoral, como a Inteligência Artificial, mostrando que a busca por uma melodia capaz de conquistar o eleitor continua sendo um dos principais desafios das campanhas.

Série com três episódios

O primeiro episódio aborda a relação entre os jingles e a memória afetiva dos eleitores, mostrando como algumas canções sobreviveram às campanhas e permaneceram vivas no imaginário popular por décadas.

O segundo capítulo acompanha a profissionalização do marketing político e a transformação dos jingles em instrumentos cada vez mais sofisticados de comunicação eleitoral e pela segmentação das mensagens para públicos específicos.

Já o terceiro e último episódio discute os impactos das redes sociais, das plataformas digitais e das novas tecnologias sobre a propaganda eleitoral e sobre a produção das músicas eleitorais, trazendo uma reflexão sobre o futuro das campanhas.

Ao longo da série, os ouvintes poderão revisitar jingles históricos de diferentes períodos da política paraibana e acompanhar entrevistas com publicitários, marqueteiros e até artistas e profissionais que participaram da criação de campanhas marcantes no estado.

As reportagens são assinadas pelo colunista político Felipe Nunes, com edição de áudio de André Bezerra.

Você pode gostar também

Exposição de artista nigeriana promove diálogo entre a cultura do zine contemporâneo e a literatura de cordel

admin1

Nubank encerra benefício grátis e surpreende clientes; entenda o que mudou no Ultravioleta

admin1

Atualização cadastral do programa Auxílio Moradia acontece até a próxima sexta-feira

admin1