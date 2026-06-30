veja os confrontos definidos da 3ª fase

A maioria dos duelos da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D chegam ao fim nesta segunda-feira (29), e 13 dos 16 confrontos do mata-mata da 3ª fase já foram definidos. Confira todos ao fim da reportagem.

(Divulgação/CBF)

O Serra Branca, um dos paraibanos vivos na competição, venceu a Juazeirense por 1 a 0 neste domingo (28) e confirmou a classificação para 3ª fase da Série D. Seu próximo adversário será o Uberlândia, de Minas Gerais.

﻿Já o Treze empatou em 0 a 0 com o Jacuipense e contou com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida para avançar à 3ª fase. Seu próximo duelo será contra o CRAC, de Goiás.

Confira os confrontos já definidos da 3ª fase da Série D:

Manauara x Goiatuba

Ferroviário x Imperatriz

Trem x América-RN

Águia de Marabá x ABC

Capital x Nacional-AM

Maguary x Iguatu

Treze x CRAC-GO

São José-RS x Portuguesa-RJ

Serra Branca x Uberlândia-MG

Portuguesa-SP x Marcílio Dias

Betim x CSA

Velo Clube x São Luiz

XV de Piracicaba x Cianorte

Caso avance para 4ª fase, o Treze enfrentaria o vencedor do confronto entre São José-RS e Portuguesa-RJ. Já se o Carcará avançar, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Portuguesa-SP e Marcílio Dias.

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