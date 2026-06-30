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veja os confrontos definidos da 3ª fase

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A maioria dos duelos da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D chegam ao fim nesta segunda-feira (29), e 13 dos 16 confrontos do mata-mata da 3ª fase já foram definidos. Confira todos ao fim da reportagem.

(Divulgação/CBF)

O Serra Branca, um dos paraibanos vivos na competição, venceu a Juazeirense por 1 a 0 neste domingo (28) e confirmou a classificação para 3ª fase da Série D. Seu próximo adversário será o Uberlândia, de Minas Gerais.

﻿Já o Treze empatou em 0 a 0 com o Jacuipense e contou com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida para avançar à 3ª fase. Seu próximo duelo será contra o CRAC, de Goiás.

Confira os confrontos já definidos da 3ª fase da Série D:

  • Manauara x Goiatuba
  • Ferroviário x Imperatriz
  • Trem x América-RN
  • Águia de Marabá x ABC
  • Capital x Nacional-AM
  • Maguary x Iguatu
  • Treze x CRAC-GO
  • São José-RS x Portuguesa-RJ
  • Serra Branca x Uberlândia-MG
  • Portuguesa-SP x Marcílio Dias
  • Betim x CSA
  • Velo Clube x São Luiz
  • XV de Piracicaba x Cianorte

Caso avance para 4ª fase, o Treze enfrentaria o vencedor do confronto entre São José-RS e Portuguesa-RJ. Já se o Carcará avançar, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Portuguesa-SP e Marcílio Dias.

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