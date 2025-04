Semob-JP define esquema de trânsito para eventos esportivos neste fim de semana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) definiu a operação de trânsito para os eventos esportivos que serão realizados neste final de semana. O objetivo da operação é garantir a segurança viária dos atletas e a fluidez do tráfego de veículos no trecho dos eventos.

Neste sábado (26), a partir das 6h, vai ser realizada a 6ª Pedalada Ambiental do Abril Verde, promovida pela Associação Paraibana de Engenheiros Ambientais (APEAMB). No domingo (27), às 6h, acontecerá a Corrida Paraibana pelo Autismo, alusiva ao Abril Azul, Mês Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou como o Abril Azul é importante para a visibilidade social dessas pessoas. “É muito importante o mês mundial de conscientização do autismo e as atividades que destaquem essas pessoas, buscando sensibilizar a população para a inclusão social dos autistas. As instituições que trabalham com pessoas que têm o Transtorno do Espectro Autista podem contar com a Semob-JP”, disse Marcílio do HBE.

Pedalada Ambiental – No sábado (26), será realizada a 6ª Pedalada Ambiental do Abril Verde com saída prevista às 6h, do Mag Shopping, na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, os ciclistas seguirão pela ciclovia das avenidas João Maurício, Almirante Tamandaré e Cabo Branco, até chegar ao Mirante do Cabo Branco, onde finaliza o evento, às 7h, de acordo com a previsão da organização do passeio ciclístico.

Corrida pelo Autismo – No domingo (27), vai acontecer a Corrida Paraibana pelo Autismo com largada às 6h, do Busto de Tamandaré, seguindo pela Avenida Almirante Tamandaré e Avenida João Maurício, retornando no antigo Restaurante EatGreen, no percurso de 5 km, para o Busto de Tamandaré. No percurso de 10 km, continuam pela Avenida Argemiro de Figueiredo, até o Iate Clube, de onde retornam, fazendo o sentido inverso até a chegada no Busto de Tamandaré. Os agentes da Semob-JP estarão trabalhando para garantir uma mobilidade segura nos eventos.