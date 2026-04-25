Escritório Social da Paraíba fortalece parcerias com visitas à instituições conveniadas e pessoas egressas — Governo da Paraíba

O Escritório Social da Paraíba agrega 24 convênios que beneficiam diretamente as pessoas egressas do Sistema Prisional da Paraíba, acompanhadas pelo Equipamento. Os convênios viabilizam a contratação de trabalhadores para várias linhas de serviços.

O mês de janeiro de 2026 tem sido marcado por uma importante iniciativa do Escritório Social da Paraíba. A equipe técnica está realizando uma série de visitas aos órgãos e empresas conveniadas que acolhem pessoas egressas do sistema prisional. O objetivo principal é promover uma maior aproximação entre o Escritório Social, os gestores dos convênios e os trabalhadores.

Durante os encontros, a equipe aproveita para alinhar informações, tirar dúvidas e, principalmente, ouvir as demandas e experiências tanto dos gestores quanto das pessoas egressas. Essa troca de informações é fundamental para aperfeiçoar a parceria e a política de inserção das pessoas egressas no mercado de trabalho, garantindo um acompanhamento mais eficaz e humanizado.

Anna Paula Batista, Gerente Executiva do Escritório Social falou que os convênios são como a mola propulsora do Escritório, uma vez que mobiliza a equipe, capta e atualiza as informações, assim como fortalece os vínculos com todos os parceiros e oportuniza as pessoas egressas a contratação de trabalhos:” Conseguir alocar as pessoas egressas nos convênios e mantê-las com trabalhos é alcançar as metas para firmar os objetivos do Equipamento com o compromisso de cada vez mais beneficiar a quem tanto precisa”, reforçou Anna Paula.

Daniel Araújo, da equipe multiprofissional do Escritório Social, falou da importância dessas visitas dizendo que o contato direto com os parceiros é estratégico: “Essas visitas aos gestores de convênios são fundamentais para o aperfeiçoamento e aprofundamento da nossa parceria. Elas nos permitem identificar os desafios, aperfeiçoar nosso trabalho e, além disso, nos aproximar do dia a dia das pessoas egressas em seu local de trabalho, ouvindo suas necessidades”, destaca.

Nessa última semana, foram visitados os seguintes locais:

Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice

Complexo Agroindustrial de Mangabeira

DETRAN – Sede (Mangabeira)

DETRAN – Unidade Valentina

As visitas são realizadas pela equipe multiprofissional do Escritório Social da Paraíba composta de advogado, psicólogos, assistentes sociais e a gerência.

Texto: Juvinete de Lourdes / Escritório Social da Paraíba

Fotos: Escritório Social da Paraíba

