Homem que matou ex-esposa a facadas após invadir casa é preso, em Campina Grande – Foto: Governo da Paraíba. Gustavo Demétrio

Um homem foi preso em flagrante após matar a ex-esposa a facadas ao invadir a casa dela, na cidade de Lagoa Seca, no começo da tarde deste domingo (17). Ele estava foragido desde o crime, que aconteceu na madrugada. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil. O suspeito foi identificado como Israel Farias dos Santos.

De acordo com a corporação, a prisão dele foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi encontrado em uma casa na cidade de Campina Grande, que fica próxima ao município onde ocorreu o crime.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Campina Grandeonde vai ser ouvido e vai ficar à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia.

O crime

Uma mulher foi morta com golpes de faca na própria casa pelo ex-marido na cidade de Lagoa Seca, no Agreste da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-marido da mulher invadiu a casa dela e, utilizando uma faca, a matou. Ela estava sozinha em casa no momento do crime e foi encontrada por um dos filhos nas primeiras horas da manhã deste domingo.

Segundo as investigações preliminares, a motivação do crime seria por o suspeito não aceitar o fim do relacionamento. Ela já tinha medidas protetivas contra ele.

O crime vai é investigado pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande.