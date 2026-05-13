Ministro do Turismo confirmará investimento federal no São João de Campina nesta quinta-feira

Gustavo Feliciano, ministro do Turismo. (Felipe Nunes)

O ministro do Turismo, o paraibano Gustavo Feliciano, cumprirá agenda na Paraíba nesta semana. O motivo da visita é oficializar os investimentos federais nos festejos juninos do estado, principalmente no São João de Campina Grande.

A agenda prevê dois eventos, um em Campina Grande e outro em João Pessoa, marcados para os dias 14 e 15. Os dois são destinados para anúncios de investimentos nos festejos juninos.

Em Campina Grande, o anúncio será no quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz. Já em João Pessoa, o evento será no Espaço Cultural José Lins do Rego.

São João de Campina recebeu investimento do Governo do Estado

No mês passado, o governador Lucas Ribeiro (Progressistas) também anunciou um aporte financeiro para o São João de Campina Grande, esse, naturalmente, por parte da esfera estadual.

O valor destinado para a principal festa junina da Paraíba foi de R$2,5 milhões. Pouco depois disso, o prefeito Bruno Cunha Lima (União) solicitou uma audiência com Lucas Ribeiro para tratar de “assuntos do interesse de Campina Grande e dos campinenses”.

Texto: Gabriel Abdon