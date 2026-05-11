Castra+PB realiza mais de 350 castrações em seis municípios da Paraíba a partir desta segunda-feira (11) — Governo da Paraíba

A Secretaria Executiva da Proteção Animal (Sepa), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), realizará, a partir desta segunda (11) até sexta-feira (15), uma programação de castrações de cães e gatos em diferentes regiões do estado. As ações ocorrerão nos municípios de Cabedelo, Campina Grande, Catolé do Rocha, Sousa, São José de Piranhas e São Bento, totalizando mais de 350 vagas destinadas ao controle populacional de animais, prevenção de doenças e ampliação do acesso aos serviços de cuidado animal.

Em Cabedelo, o Castramóvel estará instalado na unidade da Ferreira Costa, localizada na Rua Edgar Sáles Miranda Henriques, nº 345, no loteamento Morada Nova, desta segunda (11) até sexta-feira (15), a partir das 8h. Ao todo, serão ofertadas 120 vagas, sendo 90 destinadas a felinos e 30 a caninos. Na segunda (11) será realizada a coleta de hemograma, das 8h às 12h, ou até o preenchimento total das vagas, sem necessidade de jejum para os animais. Já de terça (12) a sexta-feira (15) ocorrerão as cirurgias de castração, sendo obrigatório o jejum de 8 a 12 horas antes do procedimento.

Em Campina Grande, a ação ocorrerá na ECI Assis Chateaubriand, localizada na Rua Alice Gaudêncio, nº 2500, no bairro Santo Antônio, também desta segunda (11) até sexta-feira (15), a partir das 8h. No município serão disponibilizadas 80 vagas para castração, sendo 60 para felinos e 20 para caninos. O atendimento seguirá o mesmo protocolo adotado em Cabedelo, com realização de hemograma antes dos procedimentos cirúrgicos.

No município de São José de Piranhas, a ação será nesta segunda-feira (11), a partir das 7h, em frente à Secretaria de Saúde, localizada na Rua Firmino Faustino, nº 26, no Centro da cidade. Serão disponibilizadas 20 vagas destinadas exclusivamente para cadelas, com idade entre 8 meses e 6 anos. A coleta de hemograma será realizada no próprio dia do evento, antes das cirurgias, sendo necessário levar o animal em jejum.

Em Sousa, a programação contará com duas ações distintas. Na terça-feira (12), a equipe realizará 20 castrações destinadas exclusivamente às cadelas resgatadas do Canil Municipal. Já na quarta-feira (13), o Castramóvel atenderá o público em geral no Centro de Treinamento de Sousa, localizado na Rua Deputado José de Paiva Gadelha, nº 123, no bairro Gato Preto, a partir das 7h. Serão ofertadas 40 vagas, sendo 30 para felinos e 10 para caninos. O atendimento seguirá o mesmo protocolo pré-operatório, com realização de hemograma e necessidade de jejum dos animais.

Já no município de Catolé do Rocha, o Castramóvel atenderá na quinta-feira (14), a partir das 7h, na ECI João Suassuna, localizada na Praça Prefeito José Sérgio Maia, nº 70. Serão disponibilizadas 40 vagas, sendo 30 para felinos e 10 para caninos.

Encerrando a programação, o município de São Bento receberá o Castramóvel na sexta-feira (15), a partir das 7h, em frente à Escola Fausto Meira, localizada na Rua João Agripino, nº 232, no Centro da cidade. Ao todo, serão ofertadas 30 vagas, sendo 20 destinadas a gatas e 10 para cadelas, contemplando animais com idade entre 8 meses e 6 anos. A coleta de hemograma também será realizada no próprio dia da ação, antes das castrações.

O secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou que as ações reforçam o compromisso do Governo do Estado com a ampliação do acesso aos serviços veterinários e com a promoção da saúde animal em todas as regiões da Paraíba. “Estamos trabalhando para descentralizar os serviços e garantir que cada vez mais municípios tenham acesso às políticas públicas de proteção animal. As castrações representam saúde, prevenção de doenças, redução do abandono e mais qualidade de vida para os animais e para a população”, afirmou.

Os tutores interessados devem realizar o agendamento para castração por meio do site oficial da Sepa, no endereço: sepa.pb.gov.br.

Os animais atendidos nas ações sairão castrados, microchipados e utilizando roupa cirúrgica, garantindo mais segurança no pós-operatório e melhor acompanhamento dos procedimentos realizados pela equipe técnica da Secretaria.