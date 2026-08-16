Prefeitura reforça importância da vacinação contra sarampo e convoca viajantes a atualizarem caderneta

A Prefeitura de João Pessoa traz um alerta importante para os viajantes, diante do aumento expressivo de casos de sarampo nas Américas, especialmente nos países que sediarão a Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos, México e Canadá. A recomendação segue diretrizes do Ministério da Saúde (MS) e reforça a necessidade de manter a vacinação em dia como principal forma de proteção individual e coletiva.

De acordo com a Gerência de Vigilância Epidemiológica, o cenário epidemiológico internacional é motivo de atenção. Os três países-sede concentram atualmente a maioria dos casos de sarampo nas Américas, com surtos ativos e números crescentes. Esse contexto acende o alerta para o risco de reintrodução da doença no Brasil, que mantém o reconhecimento de eliminação da circulação do vírus, mas pode ser impactado pelo aumento do fluxo de viajantes durante grandes eventos como a Copa do Mundo.

“Já promovemos esse alerta aos viajantes, especialmente em períodos de férias, e agora reforçamos essa mobilização contra o sarampo. Chamamos a atenção, sobretudo, dos brasileiros que pretendem viajar, em especial os torcedores que vão acompanhar os jogos no exterior. Antes do embarque, é fundamental verificar e atualizar a caderneta de vacinação. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é a forma mais eficaz de prevenção e essencial para evitar a importação de casos”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A Prefeitura de João Pessoa destaca que a responsabilidade não é apenas de quem vai viajar. Pessoas que permanecerão no Brasil também devem conferir sua situação vacinal, contribuindo para manter o país protegido. A mobilização busca preservar uma conquista importante da saúde pública nacional. O reconhecimento como território livre do sarampo.

Vacinas para os viajantes – Além da vacina contra o sarampo, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendam que viajantes estejam imunizados contra outras doenças, como febre amarela, poliomielite, tríplice bacteriana (tétano, difteria e coqueluche), Covid-19 e hepatites A e B. Em alguns casos, pode ser exigido o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), documento que deve ser providenciado com antecedência.

A vacina contra febre amarela, por exemplo, precisa ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem para garantir proteção adequada. Já a imunização contra a Covid-19 continua indicada, especialmente para grupos prioritários e crianças pequenas, com esquema vacinal incompleto e doses de reforço.

Como não existe um calendário internacional único de vacinação, as exigências podem variar conforme o destino. Por isso, a recomendação é que cada viajante busque informações atualizadas antes de viajar e organize sua documentação com antecedência.

“Com a proximidade da Copa do Mundo e o aumento da circulação internacional, reforçamos esse alerta e lembramos que vacinar é um ato de proteção individual e também de responsabilidade coletiva. Manter a caderneta atualizada é fundamental para garantia de uma viagem segura”, completou o coordenador.

Confira o local mais próximo para se vacinar, em salas ou pontos móveis:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.