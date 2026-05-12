Paraíba tem média de duas colisões em postes por dia no primeiro trimestre de 2026. Foto: Energisa/Divulgação

No primeiro trimestre de 2026, foram registradas mais de 150 colisões de veículos em postes na Paraíba. O número é equivalente a duas ocorrências por dia, um número similar ao mesmo período do ano passado, que registrou 161 acidentes. O levantamento é da Energisa e aponta ainda que as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo foram as que tiveram o maior número de acidentes envolvendo os postes da empresa, com 26, 10 e 5 casos, respectivamente.

Cidades com o maior número de registros nos primeiros meses de 2026:

João Pessoa – 26

Campina Grande – 10

Cabedelo – 5

Conde e Esperança (empate) – 4

Boqueirão – 3

A Energisa ressalta que cuidados de segurança são essenciais para evitar o risco de choque elétrico nessa situação. “Por conta dos danos ocasionados pelo abalroamento, a rede elétrica pode ser afetada e fios ainda energizados caírem ao solo ou sobre o veículo. Por isso, a recomendação principal para motoristas e passageiros é permanecer dentro do carro até que uma equipe especializada chegue ao local”, explica Graziela Matos, gerente de gerente de Construção Distribuição e Manutenção da Energisa.

O alerta também é valido para quem está no entorno do acidente, pedestres e moradores da região, que devem se manter distantes. A recomendação é não se aproximar da fiação, ficar longe das estruturas danificadas e entrar em contato com as autoridades e com a Energisa, por meio dos canais de atendimento pelo WhatsApp 83 9135-5540 ou call center 0800 083 0196.