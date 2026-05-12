Paraíba tem média de duas colisões em postes por dia no primeiro trimestre de 2026
No primeiro trimestre de 2026, foram registradas mais de 150 colisões de veículos em postes na Paraíba. O número é equivalente a duas ocorrências por dia, um número similar ao mesmo período do ano passado, que registrou 161 acidentes. O levantamento é da Energisa e aponta ainda que as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo foram as que tiveram o maior número de acidentes envolvendo os postes da empresa, com 26, 10 e 5 casos, respectivamente.
Cidades com o maior número de registros nos primeiros meses de 2026:
- João Pessoa – 26
- Campina Grande – 10
- Cabedelo – 5
- Conde e Esperança (empate) – 4
- Boqueirão – 3
A Energisa ressalta que cuidados de segurança são essenciais para evitar o risco de choque elétrico nessa situação. “Por conta dos danos ocasionados pelo abalroamento, a rede elétrica pode ser afetada e fios ainda energizados caírem ao solo ou sobre o veículo. Por isso, a recomendação principal para motoristas e passageiros é permanecer dentro do carro até que uma equipe especializada chegue ao local”, explica Graziela Matos, gerente de gerente de Construção Distribuição e Manutenção da Energisa.
O alerta também é valido para quem está no entorno do acidente, pedestres e moradores da região, que devem se manter distantes. A recomendação é não se aproximar da fiação, ficar longe das estruturas danificadas e entrar em contato com as autoridades e com a Energisa, por meio dos canais de atendimento pelo WhatsApp 83 9135-5540 ou call center 0800 083 0196.