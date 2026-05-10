À CBN, Dra Paula relata conversa com prefeita de Cajazeiras para resolver “desentendimentos”

Reprodução CBN

A deputada estadual Dra Paula (PP) negou, nesta sexta-feira (9), que tenha ocorrido um rompimento político com a prefeita de Cajazeiras, Socorro Delfino, mas admitiu que existe um “afastamento” entre as duas lideranças. A declaração foi dada durante entrevista à CBN Paraíba.

Segundo Dra Paula, o distanciamento não significa uma ruptura definitiva e pode ser superado por meio do diálogo. Ela revelou que procurou a prefeita para tentar uma reaproximação e minimizar os desgastes.

O afastamento ocorreu após a eleição municipal de 2024, quando Socorro foi eleita com o apoio do grupo liderado por Paula e pelo ex-prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, marido da parlamentar.

“Eu desconheço o rompimento político, mas existe um afastamento. Não houve da parte de Zé Aldemir nem da parte de Corrinha o rompimento, é um afastamento, isso faz parte da política. A gente tem que respeitar o silêncio do outro”, declarou.

A deputada também relatou que conversou pessoalmente com a prefeita e comparou os desentendimentos políticos a conflitos familiares. “Eu disse a ela que às vezes na política ou na família, quem é que não tem desentendimento. Vocês conhecem vários desentendimentos na política e depois tudo é resolvido democraticamente”, afirmou.

Dra Paula destacou ainda a relação de proximidade entre José Aldemir e Socorro Delfino, sinalizando acreditar numa possível reconciliação política. “Eu disse a ela que Zé Aldemir tem por ela uma relação de pai e filha, que Zé Aldemir gosta muito dela, acho que isso é um distanciamento que pode ser contornado”, completou.

Causas do afastamento

Nos bastidores políticos de Cajazeiras, o afastamento entre a prefeita e o grupo que a apoiou na eleição de 2024 vem sendo acompanhado de perto. Uma das razões seria um “acordo” sobre as Eleições de 2026.

O ex-prefeito José Aldemir, que inicialmente cogitava disputar a Câmara Federal, será candidato a deputado estadual, contra o atual deputado Júnior Araújo (PP). Ambos buscavam o apoio da prefeita.

Além disso, há rumores de exonerações de indicações políticas. Para a CBN, no entanto, a deputada Dra Paula negou que tenha feito essas indicações e negou que tenha sido afetada por demissões de aliados.

Apesar do “afastamento”, Socorro Delfino e Dra Paula participaram da reunião do Orçamento Democrático, ocorrido na cidade nesta quinta-feira (07), com a presença do governador Lucas Ribeiro (PP).