Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra de Teixeira — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro abriu, no início da noite deste sábado (9), em Princesa Isabel (11ª Região Geoadministrativa), a última plenária deste primeiro bloco de audiências do Orçamento Democrático Estadual (ODE 2026), oportunidade em que dialogou com a população e destinou mais de R$ 19,8 milhões para a região, composta pelos municípios de Água Branca, Imaculada, Juru, Manaíra, Princesa Isabel (sede), São José de Princesa e Tavares.

A plenária do ODE ocorreu no ginásio da Escola Municipal Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira e contou com a presença de 3.374 pessoas, que elegeram para a região ações e investimentos do Governo da Paraíba nas áreas de Estradas e Mobilidade; Educação; e Abastecimento d’Água. A votação segue também pelo site www.votacaoode.pb.gov.br, onde é possível escolher até três prioridades — para isso, basta digitar o CPF, escolher a região e detalhar as três prioridades de investimentos.

Ao abrir a plenária deste sábado, Lucas Ribeiro reafirmou a importância das audiências regionais do Orçamento Democrático nas transformações que a Paraíba. “Na quinta-feira, fizemos a plenária na região de Cajazeiras; ontem, em Itaporanga; e hoje, estamos aqui em Princesa Isabel, fazendo o nosso dever, cumprindo a nossa missão, que é escutar as pessoas, para saber o que é prioridade na vida de cada cidadão e de cada cidadã. É por isso que a Paraíba vive esse momento especial, porque tem um Governo que toma as decisões de acordo com o que escuta de sua população”, acrescentou, ao citar avanços como o Opera Paraíba, que zerou a fila por cirurgias eletivas e outros investimentos na Saúde, como o acelerador linear do Hospital do Bem de Patos, que há poucos dias passou a contar com acelerador linear, fazendo com que pacientes oncológicos do Sertão não tenham mais de se deslocar até Campina Grande ou João Pessoa em busca de radioterapia.

O secretário-executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, deu as boas-vindas à população da Serra de Teixeira. “Para nós que fazemos o Governo da Paraíba é sempre uma alegria retornar à Serra de Teixeira para escutar quais são os três eixos que vocês estão trazendo como reivindicação. Que esse momento seja aproveitado para o verdadeiro exercício da cidadania”, externou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também destacou a importância do ODE como instrumento de transformação na Paraíba. “A Paraíba tem o instrumento mais democrático para o povo acessar o orçamento do Estado. Eu não tenho dúvida de que o Orçamento Democrático foi fundamental para que a Paraíba siga sendo exemplo para todo o Brasil — com a alfabetização das nossas crianças na idade certa, com a reforma das nossas escolas e a construção de outras; foi com o Orçamento Democrático que foi criado o Opera Paraíba, zerando a fila de espera por cirurgias eletivas”, completou.

“Eu acredito no Orçamento Democrático, porque o povo encara o Governo olho no olho e faz sugestões, críticas e pleitos”, emendou o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino.

Ednaldo Garrancho, prefeito de Princesa Isabel, sede da 11ª RGA, destacou: “Que alegria receber mais uma vez o Orçamento Democrático em nossa cidade, que tem melhorado a vida da nossa população. As pessoas acreditam no Orçamento Democrático, porque veem as obras solicitadas sendo feitas. Por isso, esse ginásio lotado na noite deste sábado”, acrescentou.

Anúncio de investimentos — O governador Lucas Ribeiro destinou mais de 19,8 milhões para os municípios que compõem a 11ª RGA, com destaque para a ordem de licitação para reforma da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Princesa Isabel.

Para o município de Água Branca, Lucas Ribeiro assinou convênio para custeio destinado à assistência de médica complexidade do município; e ordem de serviço para a manutenção da Escola Cidadã Integral (ECI) de Ensino Médio José Nominando. Outros municípios contemplados foram:

– Imaculada: convênio de custeio da policlínica municipal; e ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santa Catarina;

– Juru: convênio de custeio para ampliar a oferta de serviços no Hospital Municipal Isaura Pires;

– Manaíra: ordem de serviço para manutenção da Escola Cidadã Integral (ECI) Monsenhor Sebastião Rabelo; e ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Antônia Diniz Maia;

– Princesa Isabel: ordem de licitação para reforma da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA); ordem de licitação para reforma da 11ª Gerência Regional de Saúde; convênio de custeio para manutenção e despesas da média e alta complexidade do Hospital Regional; ordem de serviço para a manutenção da Escola Professora Marques de Lima; convênio para pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município; convênio para cobertura das quadras nos sítios Cachoeira de Minas, Lagoa da Cruz e Lagoa de São João, assim como nos bairros São Francisco e Várzea; e termo de compromisso de convênio para construção de ciclovia no acesso ao IFPB;

– Tavares: convênio para manutenção do Hospital Municipal José Leite da Silva.

Mais próximo do Governo— O Ciclo 2026 do Orçamento Democrático Estadual aproximou ainda mais a população do Governo da Paraíba. Sentados ao lado do governador Lucas Ribeiro, estudantes, agricultores, entre outras pessoas do povo, passaram a ser ainda mais ouvidas por todo o Governo.

A ativista da causa animal Fabiana Pereira, de Princesa Isabel, chegou cedo à audiência. “Aqui em Princesa Isabel há muitos animais em situação de abandono. Por isso, governador, a gente tem um pedido, que é um canil aqui para Princesa Isabel”, reivindicou.

Adriana dos Santos veio de Asa Branca. “Hoje eu vim pedir uma melhora no abastecimento d’água de Água Branca e de toda essa região. Acho esse momento muito, porque a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso problema para o governador e todos os seus secretários”, disse.