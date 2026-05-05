Procon-PB realiza 111º Mutirão de Renegociação de Dívidas em Patos — Governo da Paraíba

O Procon Estadual da Paraíba realizará, a partir desta terça-feira (5) até quinta-feira (7), o 111º Mutirão de Renegociação de Dívidas no município de Patos. A iniciativa faz parte das ações de interiorização do órgão, com o objetivo de ampliar o alcance dos serviços e beneficiar consumidores em diversas regiões do estado.

O atendimento ocorrerá das 8h às 16h, no Patos Shopping, localizado na Rua Horácio Nóbrega, nº 347, bairro Belo Horizonte. Durante os três dias, o Procon-PB prestará atendimento direto aos consumidores, facilitando as negociações com empresas e instituições participantes, como Cagepa e Energisa, contribuindo para a regularização de pendências financeiras.

A ação amplia as oportunidades de negociação e contribui para a recuperação de crédito dos consumidores. “Nosso objetivo é aproximar os serviços do Procon-PB da população, e facilitar a negociação de dívidas com melhores condições para que os consumidores regularizem sua situação financeira” reforçou Felix Neto, superintendente do Procon-PB.

O mutirão é voltado para consumidores que desejam negociar dívidas negativadas, oferecendo condições mais acessíveis para quitação ou parcelamento dos débitos, com acompanhamento e orientação dos órgãos envolvidos. Além disso, os participantes também poderão usufruir de serviços gratuitos oferecidos pelo Senac, como corte de cabelo, esmaltação e massagem durante o período do mutirão.

A programação contará ainda com a participação da 6ª Regional de Saúde, que realizará atendimentos informativos relacionados a questões de saúde, e da Secretaria de Saúde do Município de Patos, com consultas e serviços de saúde como aferição de pressão arterial, ampliando o atendimento ao público que comparecer ao local.

Com a iniciativa, o Procon-PB reforça o compromisso com a ampliação do acesso dos consumidores à negociação de dívidas, promovendo educação financeira e contribuindo para o retorno ao mercado de consumo.