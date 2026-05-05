Imagens mostram nível da água após fortes chuvas em Bayeux e Santa Rita, na Paraíba; VÍDEO

Imagens mostram o nível da água após as fortes chuvas no final de semana em Bayeux e Santa Rita, cidades da Grande João Pessoa, que foram fortemente afetadas pela grande quantidade de chuvas. Veja o vídeo acima.

As imagens foram feitas na tarde desta segunda-feira (4) e mostram o curso do Rio Paraíba nas proximidades de Bayeux e Santa Rita. Devido às chuvas, o nível do rio subiu e também ocasionou alagamentos nas duas localidades.

O nível do Rio Paraíba chegou a subir cerca de 7 metros, provocando alagamentos, danificando casas e deixando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Tanto Bayeux quanto Santa Rita estão entre as cidades na Paraíba onde foram decretadas situações de emergência em decorrência da chuvas. O decreto foi feito pelo governo estadual e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-PB), com validade por até 180 dias.

Situação de emergência

A Paraíba passou a ter 31 cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira (1°). O decreto foi publicado numa edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE-PB), divulgada neste domingo (4), e vale por 180 dias (confira a lista completa de cidades ao fim desta matéria).

Conforme o decreto assinado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), a medida segue uma orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR), e considera um parecer técnico da Defesa Civil Nacional.

Como decreto, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado podem tomar várias medidas emergenciais, como abertura de crédito extraordinário e concessão de auxílio financeiro emergencial às famílias diretamente atingidas pelas chuvas.

As cidades em situação de emergência estão entre as mais afetadas pelas chuvas. Entre elas, a capital paraibana João Pessoa, onde choveu em apenas dois dias quase 70% do volume de chuvas da média histórica para o mês de maio. Bayeux, que também está na lista, decretou situação de emergência, concentra o maior número de atingidos pelas chuvas.

Cidades em situação de emergência

Alagoa Grande Alhandra Areia Bayeux Caaporã Conde Cruz do Espírito Santo Gurinhém Ingá Itabaiana Itatuba João Pessoa Juripiranga Pedras de Fogo Pilar Pilões Pitimbu Riachão do Bacamarte Rio Tinto Lagoa Seca Serra Redonda Serraria Massaranduba Mogeiro Mulungu Natuba Santa Rita Salgado de São Félix São José dos Ramos São Sebastião de Lagoa de Roça Sapé

Chuvas na Paraíba

Mais de 37,4 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas na Paraíba, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (4) – Foto: Governo da PB.

Mais de 37,4 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas na Paraíba, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Gabinete de Crise Interinstitucional, do governo do estado. O levantamento também registra 2.400 famílias desalojadas e 895 pessoas desabrigadas.

O monitoramento dos impactos causados pelas chuvas segue em 16 municípios: Pilar, Itabaiana, Mulungu, Conde, Mogeiro, Ingá, São José dos Ramos, Massaranduba, Salgado de São Félix, Lagoa Seca, Pitimbu, Santa Rita, Sapé, Caaporã, Bayeux e João Pessoa.