Paraíba aplica mais de 39 mil doses em Dia D de Vacinação contra a Influenza — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Cabedelo, promoveu, neste sábado (10), na Praça Durval Portela de Andrade, em Intermares, o Dia D de Divulgação e Mobilização para vacinação contra a Influenza e Multivacinação. A ação, que se estendeu por todo o estado, com 751 pontos de vacinação, aplicou 39.484 doses, sendo 25.688 para influenza e 13.796 para as demais vacinas preconizadas no Calendário Nacional de Vacinação.

A iniciativa faz parte da estratégia de vacinação de 2025, iniciada em 31 de março, e seguirá até o dia de 30 de maio, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a gripe e outras doenças imunopreveníveis no território paraibano. Os 10 municípios que mais vacinaram, neste Dia D, foram: João Pessoa (6.749 doses); Campina Grande (3.294 doses); Patos (1.621 doses); Sapé (1.330 doses); Sousa (1.213 doses); Cabedelo (932 doses); Bayeux (810 doses); Monteiro (806 doses); Princesa Isabel (738 doses) e Guarabira (695 doses). Os dados são parciais e levam em consideração as informações de 199 municípios.

Desde o início da campanha, a Paraíba tem se destacado no cenário nacional. Atualmente, o estado está com uma cobertura acima de 22% dos grupos prioritários de crianças, gestantes e idosos. Esse índice é superior à média nacional. De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, os números reforçam o compromisso da gestão estadual com a saúde pública.

“Esse resultado expressivo é fruto do comprometimento do Governo do Estado com a imunização da população, especialmente em um momento marcado por desinformação e campanhas de desincentivo à vacinação. Esse esforço ativo tem sido fundamental para convencer mães, pais e responsáveis a levarem crianças, jovens, adultos e idosos aos postos de saúde”, enfatizou o secretário que, na ocasião, também visitou a Unidade de Saúde da Família (USF) de Intermares.

Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, que acompanhou a ação da SES-PB no município de Cabedelo, vacinar contra a gripe é essencial para prevenir casos graves, internações e o aumento de síndromes respiratórias agudas. “A campanha é uma mobilização nacional que destaca a importância da imunização como ato de proteção individual e coletiva. Após um período de queda na cobertura vacinal no Brasil, o país tem avançado desde 2023 e busca retomar os índices ideais, entre 90% e 95%, como referência mundial no Programa Nacional de Imunizações”, ressaltou.

O prefeito de Cabedelo, André Coutinho, destacou a satisfação em ter o município como palco de uma mobilização tão importante como o Dia D de vacinação. “Essa é uma ação fundamental para proteger a nossa população e reforçar o compromisso com a saúde pública. A parceria com o Governo da Paraíba tem sido essencial para que possamos ampliar o acesso às vacinas e garantir que cada cidadão seja imunizado com segurança e eficiência”.

Ainda durante o evento, a população teve acesso gratuito a multisserviços em saúde como práticas integrativas, aferição de pressão e teste de glicemia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros. Também foi servido um café da manhã e distribuído algodão doce e pipoca para as crianças que estavam no local.

A técnica de enfermagem Aldenira Sousa, que visitava a cidade, além de garantir a imunização contra a gripe, aproveitou a oportunidade para usufruir dos serviços. “Já me vacinei e agora resolvi testar para ISTs como forma de prevenção. Atuo na área da saúde e sei da importância desses testes. Sempre que possível, eu faço para saber como está a minha situação e evitar possíveis agravos”, frisou enquanto aguardava a coleta.

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde (Gevs), segue mobilizada em todas as regiões do estado com o objetivo de ampliar a cobertura e atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, mantendo o compromisso com a prevenção e a saúde pública e oferecendo aos municípios paraibanos todo o suporte necessário para a execução das estratégias de imunização.