Prefeitura mantém mobilização total e garante assistência de saúde a famílias atingidas pelas chuvas

A Prefeitura de João Pessoa mantém, nesta segunda-feira (4), mobilização total para acolher e prestar assistência às famílias desabrigadas pelas chuvas históricas que atingiram a Capital nos últimos dias. Ao longo do fim de semana, equipes de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), incluindo Samu-JP, Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica, atuaram em ações preventivas em áreas de risco e prestaram apoio aos moradores do Engenho Velho e no Ginásio Ivan Cantisani, no bairro de Tambiá.

Nesses locais, equipes multiprofissionais de saúde, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e psicólogos, realizam avaliações iniciais das famílias acolhidas, identificando as principais necessidades, como atualização de receitas para medicamentos de uso contínuo, vacinação e outros atendimentos essenciais.

A assistência foi organizada de forma estratégica para alcançar a todos, enquanto parte dos moradores da Comunidade Engenho Velho (Gramame) foi realocada para o abrigo temporário, outra frente de trabalho permanece de prontidão em uma igreja da própria comunidade. Essa estrutura descentralizada garante atendimento médico e suporte básico também para as famílias que optaram por não deixar a localidade.

A área da saúde integra, junto a outros setores, um fluxo de atendimento imediato organizado pela gestão municipal, com foco no socorro emergencial e na reestruturação dos serviços básicos. “Estamos oferecendo atendimento com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para consultas de crianças e gestantes, incluindo pré-natal, ainda hoje. Já iniciamos o levantamento vacinal e de insumos para garantir a imunização e a alimentação específica para bebês menores de um ano”, explicou Rosselle Leite, diretora de Atenção Básica da SMS.

Entre as famílias acolhidas está Gleyciane do Nascimento, de 29 anos, resgatada pelo Samu-JP no último sábado com seus quatro filhos. “O Samu-JP chegou na hora certa. Perdi tudo dentro de casa, saí apenas com meus filhos e a roupa do corpo. Também perdi a certidão de nascimento deles, mas o mais importante foi salvar meus filhos. O sentimento é de gratidão por estarmos vivos e protegidos aqui”, relatou Gleyciane, enquanto recebia atendimento no Ginásio Ivan Cantisani.

Força-tarefa – A ação integrada conta com a participação da Defesa Civil e de diversas secretarias municipais, entre elas Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom) e Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e do Programa João Pessoa Sustentável.

Riscos à saúde – A exposição prolongada à água contaminada representa risco relevante à saúde, especialmente para leptospirose, doenças diarreicas, hepatite A, arboviroses e infecções de pele, além de acidentes e agravos traumáticos. Crianças, idosos e pessoas expostas por longos períodos são considerados grupos mais vulneráveis.

As equipes de vigilância seguem atuando com investigação em campo, monitoramento de sintomas e avaliação de riscos. Entre as principais recomendações estão: intensificação da vigilância epidemiológica, garantia de água potável, uso de hipoclorito, limpeza de ambientes, controle de vetores e orientação à população sobre sinais de alerta e medidas de prevenção.

Doações – A gestão municipal está com seis pontos de arrecadação de produtos doados, são eles: Centro de Cooperação da Cidade, na Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano; o Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira; Home Center Ferreira Costa, na BR-230; Parahyba Mall, no Jardim Oceania; e nos shoppings Mangabeira e Manaíra, com funcionamento das 8h às 17h.