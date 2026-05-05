pessoas com salário de até R$ 8.105 podem renegociar dívidas; entenda

Juros no rotativo do cartão de crédito atingem 423% ao ano, segundo Banco Central. Gustavo Demétrio

O Governo Federal anunciou, nesta segunda-feira (4), o Novo Desenrola Brasil. A medida visa a redução do nível de endividamento dos brasileiros a partir da inclusão de novas faixas de renda e condições na iniciativa.

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O Novo Desenrola terá uma duração de 90 dias e é voltado para a negociação de dívidas em atraso. Com as mudanças na iniciativa, pessoas com renda de até cinco salários mínimos, ou seja, R$ 8.105, poderão aderir ao processo.

O programa também deve apresentar novas condições, descontos e limites de juros para as dívidas renegociadas. A ideia é facilitar a regularização financeira dos consumidores e, por consequência, recuperar o acesso ao crédito.

A iniciativa também deve limpar o nome de pessoas com dívidas de até R$ 100 de forma automática. Esses consumidores terão seu nome retirado dos cadastros de inadimplência sem a necessidade de demonstrar interesse nas plataformas das instituições bancárias.

Com a regularização de todos os nomes, os beneficiários terão o CPF bloqueado em plataformas de apostas por 12 meses.

Novas condições

O Desenrola 2.0 prevê novas condições para os descontos e prazos de dívidas maiores. Dentre as mudanças na iniciativa estão:

Descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida;

Parcelamento em até 48 meses;

Prazo de até 35 para o início do pagamento;

Juros de até 1,99% ao mês.

É importante ressaltar que o valor final da dívida, já adicionado os descontos, não poderá ultrapassar R$ 15 mil por CPF.

Outro ponto relevante é que a taxa de juros não necessariamente é a mais baixa no mercado. Atualmente, a taxa básica da economia (Selic) está em 14,5% ao ano. Anualmente, a taxa de juros do Desenrola 2.0 se aproxima de 23,88%.

Apesar disso, a iniciativa pode ser uma boa alternativa para a renegociação de dívidas de crédito, já que os juros de alguns cartões podem ultrapassar 400% ao ano.

A iniciativa será dividida em subgrupos-alvo do programa. O atendimento funcionará a partir das seguintes subcategorias:

Desenrola Famílias Desenrola Fies Desenrola Empresas Desenrola Rural

1. Desenrola Famílias

O Desenrola Famílias é direcionado para pessoas físicas com dívidas em atraso. A partir da iniciativa, será permitida a renegociação de débitos bancários e não bancários para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos.

Além disso, os interessados devem se atentar aos critérios estabelecidos para as dívidas, que são:

As dívidas precisam ter sido contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026;

O atraso deve ser de 90 dias a dois anos;

As dívidas devem ser relacionadas a cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

2. Desenrola Fies

O Desenrola Fies é voltado para estudantes com dívidas em atraso no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O desconto estará disponível para os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com dívidas vencidas há mais de 360 dias.

Para esta modalidade, as condições são as seguintes:

Pagamento à vista com eliminação de juros e multas e desconto no principal;

Parcelamento com retirada de juros e multas;

Reduções maiores para dívidas antigas, podendo chegar a até 99%.

3. Desenrola Empresas

No caso do Desenrola Empresas, o programa atua na ampliação de prazos e condições de crédito para microempresas. As condições desta modalidade alteram o valor total disponibilizado pelo Procred e Pronampe, que são linhas de crédito criadas para o financiamento por microempresas.

Confira as condições abaixo:

Carência máxima sobe de 12 para até 24 meses;

Prazo de pagamento sobe de 72 para até 96 meses;

Tolerância máxima de atraso sobe de 14 para 90 dias;

Valor total de crédito para microempresas do Procred* sobe de até R$ 150 mil para até R$ 180 mil;

Valor total de crédito para micro e pequenas empresas do Pronampe* sobe de R$ 250 mil para R$ 500 mil.

4. Desenrola Rural

Já o Desenrola Rural é dedicado a agricultores familiares em situação de inadimplência. O programa deve auxiliar na regularização de dívidas e acesso ao crédito rural.

Como realizar o processo

Os interessados na iniciativa devem entrar em contato diretamente com as instituições financeiras, por meio dos aplicativos, sites ou agências. A medida já está em vigor, mas o início das negociações está atrelado ao calendário de cada banco. Por isso, a oferta do serviço pode acontecer em momentos diferentes dependendo da instituição financeira.

FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá ser utilizado após a renegociação para a quitação das dívidas. Os beneficiários poderão dedicar 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1.000. O critério de limite será definido com base no maior valor entre as duas opções

*Com informações do g1