Atendimentos na urgência e emergência do Hospital Regional de Patos somam 379 casos em quatro dias — Governo da Paraíba

O Hospital Deputado Jandhuy Carneiro, em Patos – unidade integrante da rede estadual de saúde – registrou 379 atendimentos na urgência e emergência entre a noite do dia 30 de abril e o domingo (3 de maio). Os dados refletem a alta demanda no período, que incluiu o feriado do Dia do Trabalhador.

De acordo com o balanço, foram realizados 111 atendimentos no dia 30 de abril, 77 no feriado de 1º de maio, 81 no dia 2 e 110 no domingo (3), sendo este o dia de maior movimento na unidade.

No mesmo período, o hospital realizou 28 cirurgias, sendo 20 eletivas e oito de urgência. Foram 14 cirurgias oncológicas, cinco ortopédicas, outras cinco gerais, duas bucomaxilo, uma torácica e outra vascular. Além disso, 93 pacientes precisaram ser internados por diferentes causas. Entre os casos atendidos, destacam-se 41 vítimas de sinistros de trânsito, sendo 40 envolvendo motocicletas, o que reforça o alto índice desse tipo de ocorrência na região.

As principais causas de procura pelo serviço foram dores, com 58 registros, seguidas por quedas (56 casos). Também foram registrados 11 atendimentos por infarto agudo do miocárdio (IAM) e outros 11 por dispneia. Casos de mal-estar e mordidas somaram 10 atendimentos cada.

O hospital ainda atendeu cinco ocorrências de acidente vascular cerebral (AVC), três casos de infecção do trato urinário (ITU), duas pessoas com crise nervosa e um caso de tentativa de suicídio.

Os números evidenciam a importância da unidade no atendimento de urgência e emergência para a população de Patos e região, especialmente em períodos de maior fluxo, como feriados e fins de semana.