Defesa Civil realoca cinco famílias para abrigamento temporário e alerta para dois novos avisos do Inmet

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) segue assistindo às famílias atingidas pelas chuvas em João Pessoa. Neste domingo (3), mais cinco famílias ficaram desabrigadas após as casas ficarem submersas devido a cheia do Rio Gramame. Todas estão abrigadas temporariamente em um equipamento comunitário do Betel Brasileiro.

Com isso, o número de famílias desabrigadas desde a sexta-feira subiu de 16 para 22, totalizando 72 pessoas. Todas estão sendo assistidas com alimentação, água mineral, atendimento médico e sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica e de Saúde, além de terem recebidos os kits emergenciais (colchão, travesseiro e cobertor).

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, destacou o trabalho da Compdec-JP e demais secretarias municipais, que desde o início das chuvas mantêm equipes nas ruas monitorando rios e barreiras, visitando as áreas atingidas e, principalmente, prestando assistência às pessoas necessitadas conforme a orientação do prefeito Leo Bezerra.

“Choveu bastante em João Pessoa nesses primeiros dias de maio e desde o primeiro instante nós estamos trabalhando incansavelmente para minimizar os impactos das chuvas. Nossas equipes estão acompanhando de perto a situação nos bairros para que possamos, junto com as outras secretarias do Município, oferecer auxílio à população, com a supervisão pessoal do prefeito Leo Bezerra”, ressaltou Kelson Chaves.

Alertas – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de chuvas intensas para João Pessoa. O alerta amarelo (perigo potencial), válido até as 10h da quinta-feira (7), tem previsão de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já o alerta laranja (perigo), com previsão de precipitação de 30 a 60 mm/h ou a 50 a 100mm/dia, é válido até as 23h59 da terça-feira (5).

Trabalho integrado – A força-tarefa montada pela Prefeitura para suporte aos moradores de João Pessoa nesse período de chuva intensa é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, deve ser acionada pelos números 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.