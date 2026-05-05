Procurador da República paraibano lança livro sobre passagem de Lampião pelo Sertão da Paraíba

Livro

O cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva – Lampião – e o seu bando passaram por um ‘sufoco’ ao tentar invadir uma cidade paraibana, no Sertão do Estado. Os detalhes dessa história são contados no livro ‘A Peleja de Lampião no Belém do Arrojado‘, que será lançado no dia 15 deste mês na cidade de Uiraúna.

O vilarejo ficava localizado onde atualmente existe o município de Uiraúna.

A obra foi escrita pelo procurador da República paraibano, Tiago Misael de Jesus; e pelo advogado Marcelo Duarte Estrela.

O livro reconstrói o episódio histórico da resistência civil ocorrida em 15 de maio de 1927 contra o grupo por Lampião. De acordo com os autores, a obra “resgata a coragem, a memória e o legado de homens que se tornaram parte da história de nossa terra”.

Apesar das tentativas, o bando de Lampião não conseguiu ‘conquistar’ o vilarejo.

Depois de Uiraúna, o livro será lançado no fim deste mês em Campina Grande e, posteriormente, em João Pessoa. Vale muito a leitura!