All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey é um dos grandes hits de Natal. Reprodução

Todo fim de ano, o roteiro se repete: ‘All I Want for Christmas Is You’ volta a dominar rádios, playlists e redes sociais ao redor do mundo. Lançada em 1994, a canção transformou Mariah Carey em um dos maiores símbolos do Natal na cultura pop. O que muita gente ainda desconhece é que há uma mão brasileira por trás desse sucesso global.

O hit foi escrito e produzido por Mariah Carey em parceria com Walter Afanasieff, compositor e produtor brasileiro, nascido em São Paulo. Afanasieff é filho dde arquitetos navais russos e iveu no Brasil até os 4 anos de idade.,

Afanasieff construiu a carreira na indústria musical norte-americana e se tornou um dos produtores mais influentes do pop nas décadas de 1990 e 2000. Além do clássico natalino de Mariah Carey, ele assinou produções de sucessos para artistas como Celine Dion, Whitney Houston, Barbra Streisand e Lara Fabian.

“Aos três anos, no Brasil, eu sentava no piano e já percebia que era fácil criar música. Mas eu não queria aprender música. Meu professor de piano começou a me ensinar ainda no Brasil. Nos mudamos para São Francisco porque muitos russos de São Paulo estavam se mudando para lá”, disse o compositor em entrevista ao Uol, em 2018

A história da composição

A composição de ‘All I Want for Christmas Is You’ surgiu de forma rápida e intencional. A ideia era criar uma música que soasse como um clássico instantâneo, inspirada nos hits natalinos das décadas de 1950 e 1960. O resultado foi um arranjo marcado por sinos, coral e clima festivo, combinado a uma letra simples e direta sobre desejo, afeto e celebração.

Três décadas depois, a aposta se provou certeira. A canção retorna todos os anos ao topo das paradas globais, quebra recordes de streaming e lidera rankings. Estima-se que o single renda milhões de dólares anualmente em direitos autorais, consolidando-se como um dos maiores sucessos comerciais da história da música.

Além do sucesso natalino, o brasileiro assinou muitos outros clássicos da cantora. Ele se tornou o principal produtor da carreira da artista, com quem co-escreveu e co-produziu ‘Hero’, ‘Dreamlover’ e ‘One Sweet Day’, ‘Without You, ‘My All’ e “Butterfly”.