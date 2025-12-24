quarta-feira, dezembro 24, 2025
Governo publica MPs que criam PCCR da Orquestra Sinfônica; veja tabelas e valores

Orquestra Sinfônica da Paraíba. Reprodução

Foi publicada na edição deste sábado (20) do Diário Oficial do Estado (DOE) a Medida Provisória, assinada pelo governador João Azevêdo (PSB), que cria os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB) âmbito do Governo do Estado.

O texto institui novos cargos, reorganiza os quadros de atividade artística e de apoio artístico e estabelece regras de ingresso, progressão funcional e remuneração.

De acordo com a tabela publicada, os vencimentos dos músicos que compõem a orquestra variam de R$ 6.308,11 a R$ 11.686,11, levando em conta a classe e o nível de referência. (VEJA ABAIXO).

A progressão na carreira poderá ocorrer de forma horizontal, por tempo de serviço e avaliação de desempenho, e vertical, por titulação acadêmica. As regras de crescimento na carreira passam a valer a partir de janeiro de 2026.

A medida também assegura gratificações previstas em legislação específica e define jornadas de trabalho de 25 ou 40 horas semanais, a depender do cargo. Os atuais servidores serão absorvidos nos novos quadros, conforme critérios de escolaridade e tempo de serviço.

Anexo com vencimentos de cargos da OSPB. Reprodução DOE
PCCR de jornalistas

A outra Medida Provisória, publicada na edição da sexta-feira (19) do Diário Oficial do Estado, atualiza o PCCR dos jornalistas e publicitários que integram os quadros do Governo do Estado.

Segundo o Governo, o plano estava sem revisão há 16 anos. A nova estrutura estabelece três níveis e classes, com vencimentos que variam de R$ 3.150,00 a R$ 5.582,00.

A atualização do plano prevê equiparação salarial com os profissionais concursados da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), adotando parâmetros definidos a partir do concurso público da estatal.

As Medidas Provisórias entram em vigor na data da publicação. Os textos também serão apreciados pela Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

MP atualiza PCCR de jornalistas do Governo da Paraíba. Reprodução DOE

