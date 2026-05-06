O atacante paraibano Matheus Cunha voltou ao time titular do Manchester United em grande estilo. Neste domingo (3), o jogador abriu o placar e participou diretamente dos três gols da vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, em clássico disputado no estádio Old Trafford, em Manchester. O resultado garantiu matematicamente a classificação dos Diabos Vermelhos para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Matheus Cunha marca em clássico e Manchester United garante retorno à Liga dos Campeões. Divulgação/Manchester United

Cunha havia desfalcado o United no compromisso anterior, diante do Brentford, pela Premier League, após sentir um desconforto no quadril depois da partida contra o Chelsea, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0. O atacante voltou aos treinamentos na última quinta-feira (30) e voltou a ser decisivo diante do Liverpool: além de marcar o primeiro gol do clássico, participou das jogadas dos outros dois tentos da equipe.

Na atual temporada da Premier League, Matheus Cunha vem sendo um dos principais destaques do Manchester United, acumulando nove gols e duas assistências.

O United começou pressionando e abriu o placar logo aos seis minutos, com Matheus Cunha aproveitando rebote na entrada da área. Aos 14, Benjamin Sesko ampliou para os donos da casa. No segundo tempo, o Liverpool reagiu e empatou com gols de Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo. Mas, aos 31 minutos, Kobbie Mainoo marcou o gol da vitória do Manchester United com um chute de primeira da entrada da área.

Cunha e Sesko comemoram gol do atacante estoniano. Divulgação/Manchester United

Com a vitória, o Manchester United chegou aos 64 pontos, manteve a terceira colocação e abriu seis pontos de vantagem sobre Liverpool e Aston Villa, garantindo vaga na próxima Liga dos Campeões. Já o Liverpool permaneceu com 58 pontos e segue na briga por classificação para o torneio continental nas rodadas finais da Premier League.

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