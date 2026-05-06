Chuvas na Paraíba já deixam mais de 2,2 mil desalojados, aponta governo federal

Reprodução/TV Cabo Branco

As fortes chuvas registradas na Paraíba desde 1º de maio já afetaram mais de 16,1 mil pessoas em todo o estado, segundo boletim do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) deste domingo (3). Técnicos da Defesa Civil Nacional passaram a atuar no auxílio à reconstrução das áreas atingidas.

No estado, as chuvas já deixaram duas mortes por choque elétrico e levaram municípios a decretarem situação de emergência, em meio a alagamentos, deslizamentos e famílias desabrigadas.

Os dados divulgados pelo MIDR neste domingo (3) ainda apontam que a Paraíba tem 13 municípios afetados pelas chuvas, 2.210 desalojados, 703 desabrigados, dois mortos e 13 decretos municipais de situação de emergência reconhecidos no estado.

No sábado (2), a Paraíba já tinha mais de 16 mil afetados pelas chuvas, sendo que destes, entre 514 e 624 pessoas eram pessoas desalojadas e cerca de 703 pessoas estavam desabrigadas.

“As ações aqui são imediatamente para atendimento da população, inicialmente para assistência humanitária, instrução processual para saber se o município já fez o decreto da situação de anormalidade, se o Estado já tem também um decreto onde vai abranger os municípios afetados, e a partir deste ato administrativo a União pode ser provocada para solicitação de recursos, primeiramente para assistência humanitária, atendimento imediato, posteriormente para restabelecimento do cenário, limpeza, desobstrução de vias, bueiros, e a última etapa, a questão de recuperação e reconstrução”, explicou Frederico Santana, da Defesa Civil Nacional.

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Cidades em situação de emergência

Centro de Santa Rita.. Karine Tenório/TV Cabo Branco

Na Paraíba, municípios já decretaram situação de emergência por conta das chuvas históricas registradas desde a última sexta-feira (1°). Segundo levantamento do Jornal da Paraíba, as cidades são algumas das mais afetadas pelo alto volume de chuvas.

A medida visa garantir atuação imediata do poder público para mitigar os danos e prestar assistência à população e foi publicada nos Diários Oficiais de cada Município.

O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), anunciou que vai decretar situação de calamidade pública no estado, após as fortes chuvas que causaram alagamentos e danos estruturais em diversas cidades. Das 13 cidades que, segundo o MIDR, decretaram situação de emergência por causa das chuvas, o levantamento do Jornal da Paraíba identificou que oito já oficializaram a medida. São elas:

Conde Bayeux Santa Rita Rio Tinto Massaranduba Lagoa Seca Itatuba Ingá

Previsão para os próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não renovou os alertas de chuvas intensas para cidades da Paraíba. A previsão do instituto para João Pessoa é de pancadas de chuvas isoladas ao longo deste domingo (3).