Chuvas na Paraíba já deixam mais de 2,2 mil desalojados, aponta governo federal
As fortes chuvas registradas na Paraíba desde 1º de maio já afetaram mais de 16,1 mil pessoas em todo o estado, segundo boletim do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) deste domingo (3). Técnicos da Defesa Civil Nacional passaram a atuar no auxílio à reconstrução das áreas atingidas.
No estado, as chuvas já deixaram duas mortes por choque elétrico e levaram municípios a decretarem situação de emergência, em meio a alagamentos, deslizamentos e famílias desabrigadas.
Os dados divulgados pelo MIDR neste domingo (3) ainda apontam que a Paraíba tem 13 municípios afetados pelas chuvas, 2.210 desalojados, 703 desabrigados, dois mortos e 13 decretos municipais de situação de emergência reconhecidos no estado.
No sábado (2), a Paraíba já tinha mais de 16 mil afetados pelas chuvas, sendo que destes, entre 514 e 624 pessoas eram pessoas desalojadas e cerca de 703 pessoas estavam desabrigadas.
“As ações aqui são imediatamente para atendimento da população, inicialmente para assistência humanitária, instrução processual para saber se o município já fez o decreto da situação de anormalidade, se o Estado já tem também um decreto onde vai abranger os municípios afetados, e a partir deste ato administrativo a União pode ser provocada para solicitação de recursos, primeiramente para assistência humanitária, atendimento imediato, posteriormente para restabelecimento do cenário, limpeza, desobstrução de vias, bueiros, e a última etapa, a questão de recuperação e reconstrução”, explicou Frederico Santana, da Defesa Civil Nacional.
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Cidades em situação de emergência
Na Paraíba, municípios já decretaram situação de emergência por conta das chuvas históricas registradas desde a última sexta-feira (1°). Segundo levantamento do Jornal da Paraíba, as cidades são algumas das mais afetadas pelo alto volume de chuvas.
A medida visa garantir atuação imediata do poder público para mitigar os danos e prestar assistência à população e foi publicada nos Diários Oficiais de cada Município.
O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), anunciou que vai decretar situação de calamidade pública no estado, após as fortes chuvas que causaram alagamentos e danos estruturais em diversas cidades. Das 13 cidades que, segundo o MIDR, decretaram situação de emergência por causa das chuvas, o levantamento do Jornal da Paraíba identificou que oito já oficializaram a medida. São elas:
- Conde
- Bayeux
- Santa Rita
- Rio Tinto
- Massaranduba
- Lagoa Seca
- Itatuba
- Ingá
Previsão para os próximos dias
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não renovou os alertas de chuvas intensas para cidades da Paraíba. A previsão do instituto para João Pessoa é de pancadas de chuvas isoladas ao longo deste domingo (3).