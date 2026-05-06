Governador Lucas Ribeiro reforça ações em Santa Rita contra impactos das chuvas e instala comitê no Centro Integrado de Comando e Controle

O governador Lucas Ribeiro intensificou, neste sábado (2), as ações do Governo da Paraíba diante dos impactos das fortes chuvas que atingem o estado. Pela manhã, ele esteve no município de Santa Rita, uma das áreas mais afetadas pela elevação do nível dos rios, onde acompanhou de perto o resgate de famílias isoladas e a assistência prestada à população. O Governo do Estado atua em parceria com o município no fornecimento de alimentação, abrigo e atendimento de saúde às famílias atingidas.

Acompanhado do prefeito de Santa Rita, Jackson Alvino, o governador seguiu de bote até a comunidade Canaã, área que está ilhada e onde vivem cerca de 50 famílias. “Estamos diante de uma situação muito delicada. Visitamos comunidades isoladas e estamos retirando essas famílias com o apoio do Corpo de Bombeiros, garantindo acolhimento, alimentação e assistência à saúde. Nossa prioridade absoluta é preservar vidas. Muitas famílias ainda resistem em sair, mas estamos dialogando e oferecendo todo o suporte necessário. As chuvas no Vale do Paraíba elevaram o nível do Rio Paraíba e acabaram provocando essa cheia aqui em Santa Rita”, afirmou o governador.

Também durante a manhã deste sábado, o governador manteve contato direto com ministros do governo federal e com o comando do Exército Brasileiro, buscando ampliar o apoio logístico e operacional às ações no estado. “Estamos em contato direto com ministros e também com o Exército Brasileiro e a defesa civil nacional que já se colocaram à disposição para reforçar esse apoio, principalmente nas ações de resgate e assistência às famílias. Esse é um momento que exige união de esforços, e o Governo da Paraíba está atuando de forma integrada com todas as esferas para garantir respostas rápidas. Estamos mobilizando nossas equipes, dialogando com Brasília e buscando todos os meios possíveis para ampliar essa rede de apoio e dar segurança a quem mais precisa”, afirmou o governador.

No início da tarde, o governador se deslocou para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em João Pessoa, onde reuniu representantes de órgãos estaduais e instalou um comitê permanente de acompanhamento. O grupo passa a realizar balanços diários da situação, monitorando áreas de risco e avaliando as medidas já adotadas, além de definir novas ações emergenciais.

O comitê instalado no Centro Integrado de Comando e Controle, liderado pelo governador Lucas Ribeiro, reúne uma atuação integrada de diversos órgãos do Governo da Paraíba, incluindo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Defesa Civil, além das secretarias de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Saúde, Desenvolvimento Humano e Administração. Também participam órgãos operacionais como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB), a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), garantindo uma resposta coordenada nas áreas de resgate, assistência social, saúde, segurança e recuperação da infraestrutura.