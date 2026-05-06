Assessor de André Janones é exonerado após confusão com Cabo Gilberto

Bernardo Moreira interrompeu uma entrevista de Gilberto. (Reprodução / Globo News)

O deputado paraibano Cabo Gilberto Silva (PL) protagonizou uma confusão no Salão Verde do Congresso Federal, após a derrubada do veto ao PL da Dosimetria. O parlamentar concedia uma entrevista ao vivo à Globo News quando foi interrompido por um assessor do deputado André Janones (Rede-MG). Bernardo Moreira fala um palavrão e, na sequência, diz que “Lula vai ser reeleito”.

Após a “invasão” de Moreira, Gilberto o confrontou no Salão Verde, junto de outros parlamentares do bloco de oposição. Na sequência, o deputado paraibano pediu que a polícia legislativa retirasse o assessor do local.

Não demorou muito para que os efeitos da atitude de Bernardo Moreira acontecessem. Ainda na noite de ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, o também paraibano Hugo Motta (Republicanos), exonerou o assessor que exercia a função de secretário parlamentar no gabinete de André Janones.

A decisão de Motta foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União dessa quinta-feira.

Liderança do PL emitiu nota em apoio a Gilberto

O líder do PL na Câmara Federal, Sóstenes Cavalcante, emitiu uma nota em solidariedade ao colega de bancada. No texto, o deputado diz que o episódio “configura um grave atentado ao livre exercício da atividade parlamentar”. Na legenda da publicação feita nas redes sociais, Sóstenes ainda diz “Quem são os que destilam ódio? A direita ou esquerda? Pessoas como esse cidadão esquerdista estão adoecidas?”.

Veja a nota do líder do PL:

A Liderança do Partido Liberal na Câmara dos Deputados manifesta integral solidariedade ao Deputado Cabo Gilberto Silva, Líder da Oposição, vítima de ato de violência praticado durante entrevista concedida hoje à imprensa, no exercício legítimo de seu mandato.

O episódio configura grave atentado ao livre exercício da atividade parlamentar e à liberdade de imprensa, valores fundamentais consagrados pela Constituição Federal. Não se trata apenas de uma agressão a um deputado. Trata-se de uma agressão ao Parlamento, à imprensa e ao direito sagrado do povo brasileiro de ser informado e representado.

Em uma democracia, o debate de ideias se faz com argumentos, civilidade e respeito às instituições. Jamais com gritos, ofensas ou violência. Afinal, quem são os que destilam ódio? A direita ou a esquerda? Pessoas como esse cidadão esquerdista estão adoecidas?

O agressor, servidor lotado em cargo na Câmara dos Deputados, foi imediatamente exonerado após a repercussão e a gravidade do ocorrido.

Reafirmamos nosso compromisso com a defesa da democracia, com a liberdade de imprensa e com a integridade do Poder Legislativo.

Estamos juntos com o Cabo Gilberto Silva na defesa do mandato que lhe foi confiado pelos eleitores brasileiros.

Por respeito. Por democracia. Por liberdade.

O deputado André Janones não se manifestou sobre o episódio envolvendo o seu assessor.

Texto: Gabriel Abdon