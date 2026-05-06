Com chuvas intensas, muro de cemitério desaba em Juarez Távora
As fortes chuvas registradas ao longo da semana na Paraíba provocaram uma série de transtornos no município de Juarez Távora, no Agreste do estado. Na sexta-feira (1º), a cheia do rio que corta a cidade causou alagamentos em diversos pontos, derrubou parte do muro do cemitério e deixou um cenário de destruição.
Imagens feitas por moradores mostram o momento em que a força da água invade áreas urbanas e arrasta estruturas. Além do cemitério, parte do muro de um campo de futebol também foi levada pela correnteza.
Água invadiu casas e deixou prejuízos
De acordo com levantamentos iniciais feitos pela Rede Paraíba, cerca de 100 residências foram atingidas pela enchente. Em alguns imóveis, o nível da água ultrapassou 1,70 metro, surpreendendo moradores durante a madrugada.
Veículos chegaram a boiar com a correnteza, enquanto famílias tentavam salvar móveis e eletrodomésticos. Moradores relatam momentos de tensão e desespero diante da rapidez com que a água tomou conta das ruas.
“Se continuasse a chover, a gente teria que abandonar tudo”, contou uma moradora afetada pela enchente à TV Paraíba.
A destruição do muro do cemitério chamou atenção pela intensidade da enxurrada. Com a queda da estrutura, a área ficou exposta e coberta por lama e entulhos.
Outros pontos da cidade também sofreram danos, como o campo de futebol local, que teve parte da estrutura comprometida. Árvores, cercas e objetos diversos foram arrastados pela água.
População teme agravamento e cobra ações
Além dos prejuízos já registrados, moradores demonstram preocupação com a possibilidade de novos alagamentos. Um dos principais temores é o risco de rompimento de uma barragem localizada próxima à saída da cidade.
Segundo relatos à TV Paraíba, a estrutura já apresentava nível elevado de água e passou por contenção emergencial com lonas, mas ainda há registro de vazamentos.
A população também cobra a limpeza e manutenção do rio, apontando que o acúmulo de sedimentos e vegetação pode ter contribuído para a cheia.
O Jornal da Paraíba procurou a Prefeitura de Juarez Távora, que informou que o transbordamento registrado foi do Rio Canta Galo. A gestão municipal também alertou para o risco de transbordamento em um rio situado nas proximidades da entrada do Sítio Queimadas.
Dados do Ministério do Desenvolvimento Regional indicam que cerca de 1.800 famílias estão desabrigadas em toda a Paraíba por causa das chuvas recentes.
Diante da situação, o ministro Waldez Góes anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para o estado.