Com chuvas intensas, muro de cemitério desaba em Juarez Távora

Reprodução/TV Cabo Branco

As fortes chuvas registradas ao longo da semana na Paraíba provocaram uma série de transtornos no município de Juarez Távora, no Agreste do estado. Na sexta-feira (1º), a cheia do rio que corta a cidade causou alagamentos em diversos pontos, derrubou parte do muro do cemitério e deixou um cenário de destruição.

Imagens feitas por moradores mostram o momento em que a força da água invade áreas urbanas e arrasta estruturas. Além do cemitério, parte do muro de um campo de futebol também foi levada pela correnteza.

Água invadiu casas e deixou prejuízos

De acordo com levantamentos iniciais feitos pela Rede Paraíba, cerca de 100 residências foram atingidas pela enchente. Em alguns imóveis, o nível da água ultrapassou 1,70 metro, surpreendendo moradores durante a madrugada.

Veículos chegaram a boiar com a correnteza, enquanto famílias tentavam salvar móveis e eletrodomésticos. Moradores relatam momentos de tensão e desespero diante da rapidez com que a água tomou conta das ruas.

“Se continuasse a chover, a gente teria que abandonar tudo”, contou uma moradora afetada pela enchente à TV Paraíba.

A destruição do muro do cemitério chamou atenção pela intensidade da enxurrada. Com a queda da estrutura, a área ficou exposta e coberta por lama e entulhos.

Outros pontos da cidade também sofreram danos, como o campo de futebol local, que teve parte da estrutura comprometida. Árvores, cercas e objetos diversos foram arrastados pela água.

População teme agravamento e cobra ações

Reprodução/TV Cabo Branco

Além dos prejuízos já registrados, moradores demonstram preocupação com a possibilidade de novos alagamentos. Um dos principais temores é o risco de rompimento de uma barragem localizada próxima à saída da cidade.

Segundo relatos à TV Paraíba, a estrutura já apresentava nível elevado de água e passou por contenção emergencial com lonas, mas ainda há registro de vazamentos.

A população também cobra a limpeza e manutenção do rio, apontando que o acúmulo de sedimentos e vegetação pode ter contribuído para a cheia.

O Jornal da Paraíba procurou a Prefeitura de Juarez Távora, que informou que o transbordamento registrado foi do Rio Canta Galo. A gestão municipal também alertou para o risco de transbordamento em um rio situado nas proximidades da entrada do Sítio Queimadas.

Dados do Ministério do Desenvolvimento Regional indicam que cerca de 1.800 famílias estão desabrigadas em toda a Paraíba por causa das chuvas recentes.

Diante da situação, o ministro Waldez Góes anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para o estado.