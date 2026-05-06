Em apenas 2 dias, João Pessoa ultrapassa 69% de chuvas da média histórica para maio

Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. Foto: Divulgação

Em apenas dois dias a capital paraibana João Pessoa registrou quase 70% do volume de chuvas da média histórica do mês de maio. Os dados são da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) e foram divulgados neste sábado (2) pela prefeitura da cidade.

De acordo com a Compdec-JP, em 48 horas, entre a sexta-feira (1°) e o sábado (2) a capital paraibana registrou 196 milímetros de chuvas, volume que representa 69,5% da média histórica do mês de maio, que é de 282 milímetros.

O alto volume de chuvas provocou vários transtornos na capital paraibana. Segundo um boletim divulgado pela Defesa Civil de João Pessoa, neste sábado (2), entre a sexta-feira (1º) e as 16h30 do sábado foram registradas as seguintes ocorrências:

Sete imóveis foram interditados totalmente e um parcialmente; duas pessoas foram realocadas para casas de familiares;

Foram registrados dois pequenos deslizamentos de barreiras, nos bairros São José e Cruz das Armas, sem feridos;

16 famílias (46 pessoas) da comunidade Engenho Velho foram encaminhadas para abrigo temporário no Ginásio Ivan Cantisani, no bairro Tambiá;

Uma idosa e seu neto estão em abrigamento institucional;

Os rios Jaguaribe, na comunidade São Rafael, e Gramame, no Engenho Velho, transbordaram, mas não houve registro de feridos.

Apoio da Defesa Civil Nacional

Este domingo (3) marca o início das ações da Defesa Civil Nacional na Paraíba. As equipes devem garantir apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas, com orientações às prefeituras sobre o reconhecimento federal de situação de emergência, além da solicitação de recursos para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.

Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, afirmou que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação das chuvas na Paraíba e garantir o apoio do Governo Federal às ações de resposta.