DER-PB monitora rodovias afetadas pelas chuvas e inicia reparos na PB-036

As rodovias estaduais da Paraíba afetadas pelas fortes chuvas registradas desde a última sexta-feira (1°) seguem sendo monitoradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB). Na PB-028, no trecho da Ponte do Rio Preto, em Santa Rita, e na PB-036, entre Alhandra e o entroncamento com a PB-008, os serviços começaram neste domingo (3).

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Segundo o DER-PB, a Ponte do Rio Preto, em Santa Rita, segue em situação de alerta máximo, já que no sábado (2) uma parte da estrutura foi invadida pela água, que formou uma correnteza sobre a pista. A travessia de veículos no local segue proibida.

Já no trecho do entroncamento de uma fábrica com a PB-008, equipes responsáveis pelas obras realizam serviços de manutenção corretiva e preventiva. A chuva provocou carreamento de material sólido sobre a pista e descalçamento das saídas de água por drenagem.

Trabalhos de limpeza e de recomposição do material estão sendo realizados no acostamento da via, que foi a área mais atingida até o momento. O DER-PB afirma que houve uma sobrecarga no sistema de drenagem do trecho em virtude do forte volume de água acumulada pelas chuvas.

“Nossas equipes estão em constante movimento. Na PB-028, já estamos recompondo o que foi danificado para garantir a vida útil da estrada. Já em Santa Rita, na Ponte do Rio Preto, o conselho é de prudência total. Precisamos esperar a água baixar para verificar se houve erosão ou danos no pavimento,” explicou.

Na PB-036, na região de Alhandra, há risco de erosão. O tráfego segue permitido em meia pista e o trecho está com sinalização do DER.