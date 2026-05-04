Chuvas na Paraíba deixam mais de 16 mil afetados e mais de 700 desabrigados

Centro de Santa Rita.. Karine Tenório/TV Cabo Branco

As chuvas intensas que atingem a Paraíba desde a última sexta-feira (1º) já provocaram uma série de transtornos em diferentes regiões do estado. De acordo com balanço do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cerca de 16.411 pessoas foram afetadas, entre moradores atingidos diretamente, desalojados e desabrigados.

Os dados são considerados preliminares e seguem em atualização, à medida que os municípios enviam novas informações.

Entre as cidades mais impactadas, Bayeux lidera com cerca de 12 mil pessoas afetadas. Em seguida aparecem Rio Tinto, com aproximadamente 2.400 atingidos, e Mamanguape, com cerca de 500 pessoas.

Também há registros significativos em Sapé, com 310 famílias afetadas (aproximadamente 1.240 pessoas), e em Ingá, onde mais de 50 famílias foram impactadas. Cabedelo soma 68 pessoas atingidas, enquanto Guarabira tem 3 registros, com dados ainda em consolidação na zona rural.

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Desalojados e desabrigados

Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. Foto: Divulgação

O levantamento também detalha a situação das pessoas que precisaram deixar suas casas. Ao todo, o estado contabiliza entre 514 e 624 desalojados e cerca de 703 desabrigados.

Os desalojados são aqueles que precisaram sair de casa temporariamente, mas conseguiram abrigo com familiares ou amigos. Já os desabrigados são pessoas que não têm para onde ir e dependem de abrigos públicos ou assistência do poder público.

Bayeux concentra a maior parte dos casos, com 500 a 600 desalojados e cerca de 600 desabrigados. Em João Pessoa, são 11 famílias desabrigadas (cerca de 44 pessoas), enquanto Sapé registra 10 famílias (aproximadamente 40 pessoas) nessa condição.

Mortes em Guarabira

Em Guarabira, no Brejo paraibano, o temporal teve consequências mais graves. Durante um evento esportivo realizado no dia 1º de maio, duas pessoas morreram após uma forte chuva acompanhada de descargas elétricas.

O caso ocorreu pouco antes do início de uma corrida de rua em comemoração ao Dia do Trabalhador e segue sendo apurado pelas autoridades. Os corpos das vítimas foram sepultados na tarde deste sábado.

João Pessoa tem alagamentos, deslizamentos e famílias em abrigo

Na capital, a Defesa Civil de João Pessoa registrou uma série de ocorrências entre a sexta-feira (1º) e a tarde deste sábado (2).

Segundo o boletim: