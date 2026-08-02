Cidade com 1,8 mil habitantes, Coxixola prevê R$ 2,5 milhões em festa com Safadão e megaestrutura

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A Prefeitura de Coxixola, no Cariri paraibano, município com apenas 1.824 habitantes segundo o Censo 2022, deve gastar ao menos R$ 2,5 milhões com a festa de emancipação política, que marca os 32 anos da cidade.

Um custo equivale a aproximadamente R$ 1,41 mil por habitante de Coxixola.

O evento será realizado no estádio municipal, na próxima quarta-feira (29), com estrutura de grande porte e atrações como Wesley Safadão, Japãozin, Fabiano Guimarães e Gilsinho.

Levantamento feito pelo Conversa Política no sistema de transparência do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) aponta que todas as contratações artísticas foram realizadas por meio de dispensa de licitação.

Wesley Safadão tem cachê de R$ 1,3 milhão

O maior custo individual é o show de Wesley Safadão, que vai custar R$ 1,3 milhão aos cofres públicos. Conforme o contrato, a apresentação terá duração de 01h20, o que daria R$ 16,25 mil por minuto.

Já a estrutura de palco e som está orçada em R$ 1.07 milhão, por meio da empresa Faz Tudo Serviços e Agenciamento de Mão de Obra Ltda. A contratada foi adesão a uma ata de registro de preços, ou seja, também sem licitação.

Outros valores identificados incluem o valor de R$ 160 mil para o show de Japãozin e R$ 50 mil para Fabiano Guimarães.

Não há, até o momento, registro público do cachê de Gilsinho. Além disso, o portal de transparência da própria Prefeitura de Coxixola está desatualizado, o que dificulta o acompanhamento completo dos gastos.

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Excesso de gastos para cidade de pequeno porte

O montante previsto chama atenção diante do porte do município e reacende um debate recorrente: até que ponto investimentos elevados em eventos festivos são justificáveis frente às demandas estruturais de cidades pequenas.

A cidade está entre os menores PIBs do Brasil, segundo dados do IBGE.

Após repercussão negativa nas redes sociais, a Prefeitura intensificou publicações no Instagram oficial, destacando que, além da festa, a gestão também vem promovendo ações em áreas como saúde e educação, numa tentativa de equilibrar a narrativa diante das críticas.

Mesmo com o argumento de que eventos desse tipo podem aquecer a economia local e atrair visitantes, o volume de recursos empregados em Coxixola coloca o caso no centro de discussões sobre prioridades administrativas e uso do dinheiro público.

Detalhe: a cidade está em situação de emergência decretada pelo governo federal em decorrência a estiagem desde fevereiro deste ano.